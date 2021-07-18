Kurzawa bekleyişi

Sol bek listesinde ilk sırada yer alan Alioski'nin menajeri ile anlaşamayan Galatasaray, rotasını tamamen PSG forması giyen Laywin Kurzawa'ya çevirdi. Başkan Burak Elmas'ın da üzerinde çalıştıklarını doğruladığı Fransız savunmacı İngiltere'ye gitmek istese de beklediği teklifi alamadı. Menajeri aracılığıyla şartları değerlendiren 28 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı ifade edildi. Bu arada Milan'da oynayan Theo Hernandez'i almaları halinde Kurzawa'yı satmaya hazır olan PSG, Galatasaray ile temasını sürdürüyor.