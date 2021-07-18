Leeds United Okay Yokuşlu'yu istiyor! İşte yapılan transfer teklifi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'ya teklif yapacak.

Marca'nın haberine göre, Leeds United, Celta Vigo'nun satmak istediği milli futbolcu Okay Yokuşlu için 6 milyon euro teklifte bulunacak.