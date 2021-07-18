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Giriş Tarihi: 18.7.2021 23:08 Son Güncelleme: 18.7.2021 23:35

Leeds United Okay Yokuşlu'yu istiyor! İşte yapılan transfer teklifi...

Leeds United Okay Yokuşlu'yu istiyor! İşte yapılan transfer teklifi...

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık geçiren milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya Premier Lig'den yeni talip çıktı. Leeds United, Okay için Celta Vigo'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya talip oldu. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'ya teklif yapacak.

Marca'nın haberine göre, Leeds United, Celta Vigo'nun satmak istediği milli futbolcu Okay Yokuşlu için 6 milyon euro teklifte bulunacak.

Okay'ın transferi konusunda Leeds United'ın Arjantinli Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın sıcak baktığı belirtildi.

27 yaşındaki orta saha, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak transfer olduğu West Bromwich Albion'da 16 maça çıktı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Okay, orta sahada EURO 2020'nin yıldızlarından Kalvin Phillips ile yan yana oynayacak.

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Leeds United Okay Yokuşlu'yu istiyor! İşte yapılan transfer teklifi...
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