Çaykur Rizesporlu Mithat Pala yeni sezonda iddialı!

"HEDEFİMİZ ÇIKABİLDİĞİMİZ KADAR EN ÜSTE ÇIKMAK"

Sezonu en iyi yerde bitirmek istediklerini dile getiren Mithat Pala, "Oynayacağımız maçlarımız var. İdmanlar biraz ağır geçiyor. Aslında böyle geçmesi bizim için daha iyi. Sezona daha iyi hazırlanıyoruz. Yeni sezonda da hedefimiz çıkabildiğimiz kadar en üste çıkmak. Onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.





"FORMAYI ALMAK İSTİYORUM"

Takım kadrosunun henüz tam oluşmadığını belirten Pala, "Ben burada formayı almak istiyorum. Alacağıma da inanıyorum. Geçen sene burada maça çıktım ama yeterli sayıda değildi. Bu sene daha fazla maça çıkmak istiyorum. Hocaya kendimizi göstermek ve oynamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.