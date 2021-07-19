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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Fırtına’nın hedefi Artem Dovbyk

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’nın hedefi Artem Dovbyk

Trabzonspor yönetimi, Ukraynalı golcü için nabız yokladı. Dnipro, 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis talep etti. Bordo-mavililer, oyuncu satışına bağlı olarak transferde hamle yapabilir

Trabzonspor'da forvet arayışlarında yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bir yandan Sörtloth için bekleyişini sürdüren bordomavililer, diğer taraftan scout ekibinin önerdiği futbolcular üzerinde çalışıyor.
Öne çıkan son oyuncu, Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk oldu. Fırtına, Dnipro forması giyen 24 yaşındaki oyuncu için nabız yokladı. Ukrayna kulübü, bonservis için 5 milyon Euro talep etti.

EURO 2020'DE DE FORMA GİYDİ
EURO 2020'de İsveç maçında sonradan oyuna giren ve attığı golle dikkat çeken Dovbyk, geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Teknik ekibin de bu transfere çok sıcak baktığı öğrenilirken, takımdan bir oyuncunun satışının gerçekleşmesi halinde Dovbyk için girişimde bulunulabileceği kaydedildi.

GLADYATÖR SAHNE ALDI
Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik dün topbaşı yaptı. 2 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra EURO 2020'de Slovakya Milli Takımı'yla boy gösterdiği için tatile çıkan 33 yaşındaki oyuncu, bordo-mavililerin Riva'daki 3. etap kamp çalışmalarında takıma dahil oldu. Arkadaşları ve Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından sıcak karşılanan Hamsik'in çalışma disiplini dikkat çekti. Saç stili nedeniyle 'Gladyatör' lakabını alan yıldız orta saha, bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

CALEB EKUBAN KAMPA KATILDI
Trabzonspor'un Ganalı forveti Caleb Ekuban dün gece İstanbul'a geldi. Önce diz sakatlığı, ardından da vergi problemi nedeniyle izin süresi uzatılan 27 yaşındaki oyuncu, takımın Riva'daki kampına katıldı. Bordomavililer, Ekuban için Genoa ile görüşmüş ancak fiyatta anlaşma sağlanamamıştı.

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Fırtına’nın hedefi Artem Dovbyk
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