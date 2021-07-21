Son dakika: Ozan Kabak’a Fransa'dan 2 talip! Leicester City'den sonra...

Son dakika haberi... Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04'ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig bitimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanları çalıyor. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue 1'den de iki talip çıktı.