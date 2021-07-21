Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Ozan Kabak’a Fransa'dan 2 talip! Leicester City'den sonra...
Giriş Tarihi: 21.7.2021 09:05 Son Güncelleme: 21.7.2021 09:13

Son dakika: Ozan Kabak’a Fransa'dan 2 talip! Leicester City'den sonra...

Son dakika: Ozan Kabak’a Fransa'dan 2 talip! Leicester City'den sonra...

Son dakika transfer haberleri... Geçen sezon Liverpool forması giydikten sonra Schalke'ye geri dönen Milli futbolcu Ozan Kabak için transfer teklifleri gelemeye devam ediyor. Son olarak Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'nin talip olduğu 21 yaşındaki savunmacıya Fransa'dan da 2 talip çıktı.

Son dakika haberi... Geçen sezonun ikinci yarısında Schalke 04'ten kiralık olarak Liverpool'a giden ve lig bitimiyle Alman ekibine dönen Ozan Kabak için ayrılık çanları çalıyor. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City ile ismi anılan 21 yaşındaki stopere, Fransa Ligue 1'den de iki talip çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Ozan için Rennes ve Nice yoğun çaba harcıyor. Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Schalke, genç oyuncuya geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

Milli futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Schalke formasıyla 14 maça çıkarken devre arasında transfer olduğu Liverpool'da ise 13 maçta forma giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi derken...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye PSG’den fırsat transferi! Paulinho’dan sonra başka Brezilyalı...
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Son dakika: Fatih Terim’den PSV maçı için sürpriz karar! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i…
Hülya Koçyiğit: Torunlarımızla ikinci baharımızı yaşıyoruz
Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, kılınan namaza nasıl niyet edilir? Diyanet ile Kurban kesilince namaz nasıl kılınır ve kaç rekattır?
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye Attila Szalai piyangosu! Çılgın teklif...
Son dakika: Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı
Vatandaşa 18 milyarlık ekonomik katkı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ozan Kabak’a Fransa'dan 2 talip! Leicester City'den sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA