Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea, geçtiğimiz sezon kazanılan Şampiyonlar Ligi kupasını sürekli hale getirecek bir kadro kurmanın peşinde. Geçtiğimiz sezon birden fazla yıldız futbolcuyla anlaşan maviler, yeni sezon için henüz bir isimle anlaşma sağlamadı.
Sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen ve büyük bir ivme kazandıran Thomas Tuchel, gelecek sezon dünya yıldızı bir forvet transferinde ısrarlı.
2020-2021 sezonunun başında transfer edilen Timo Werner'den beklenen verimi alamayan Chelsea, takıma direkt katkı sağlayacak bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor.
İlk olarak Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'a gözünü diken Chelsea, 100 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Dortmund'un bu teklifi reddetmesi ve Haaland'ı bir sezon daha takımda tutacaklarını söylemesi, Premier Lig devinin başka kapılar gitmesine neden oldu.
Haaland'ın ardından Lukaku ve Kane'e ilgisinin olduğu söylenen Chelsea, iki oyuncunun da takımlarında kalmak istemesi nedeniyle bu transferlerden vazgeçti.
Chelsea'nin son gözdesi ise Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski oldu. Bayern Munih'te adeta kırılmadık rekor bırakmayan Lewandowski'nin Alman deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz basınından Goal'ün haberine göre, dünya çapında bir golcüyle imzalamak isteyen Chelsea, Bayern Munih'e Lewandowski'nin durumunu sordu.
Transferde henüz aşama kaydedilmemesine rağmen 32 yaşındaki oyuncuya yapılacak astronomik bir teklifin Bayern'in aklını çelebileceği söylendi.
Geçmiş dönemde Lewandowski için iki kez sözleşme imzalamaya çalışan Chelsea, bu kez bu bağlantıları kullanarak transferi tamamlamayı umuyor.