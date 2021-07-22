Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…

İlk olarak Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'a gözünü diken Chelsea, 100 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Dortmund'un bu teklifi reddetmesi ve Haaland'ı bir sezon daha takımda tutacaklarını söylemesi, Premier Lig devinin başka kapılar gitmesine neden oldu.