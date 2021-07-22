Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…
Giriş Tarihi: 22.7.2021 23:42 Son Güncelleme: 22.7.2021 23:58

Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…

Son dakika haberi… Geçtiğimiz sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, takımı Avrupa’nın en büyüğü yapan hocası Thomas Tuchel’le yeni sezonda Premier Lig şampiyonluğunu da hedefliyor. Geçen sezon transfer edilen Timo Werner’den beklenen verimi alamayan maviler, takımdaki bir diğer birincil forvet olan Giroud ile de yeni sözleşme imzalamamıştı. Yıldız bir golcüyle sezona girmek isteyen dünya devi, Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski’ye gözünü dikti.

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea, geçtiğimiz sezon kazanılan Şampiyonlar Ligi kupasını sürekli hale getirecek bir kadro kurmanın peşinde. Geçtiğimiz sezon birden fazla yıldız futbolcuyla anlaşan maviler, yeni sezon için henüz bir isimle anlaşma sağlamadı.

Sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen ve büyük bir ivme kazandıran Thomas Tuchel, gelecek sezon dünya yıldızı bir forvet transferinde ısrarlı.

2020-2021 sezonunun başında transfer edilen Timo Werner'den beklenen verimi alamayan Chelsea, takıma direkt katkı sağlayacak bir golcü için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'a gözünü diken Chelsea, 100 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Dortmund'un bu teklifi reddetmesi ve Haaland'ı bir sezon daha takımda tutacaklarını söylemesi, Premier Lig devinin başka kapılar gitmesine neden oldu.

Haaland'ın ardından Lukaku ve Kane'e ilgisinin olduğu söylenen Chelsea, iki oyuncunun da takımlarında kalmak istemesi nedeniyle bu transferlerden vazgeçti.

Chelsea'nin son gözdesi ise Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski oldu. Bayern Munih'te adeta kırılmadık rekor bırakmayan Lewandowski'nin Alman deviyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İngiliz basınından Goal'ün haberine göre, dünya çapında bir golcüyle imzalamak isteyen Chelsea, Bayern Munih'e Lewandowski'nin durumunu sordu.

Transferde henüz aşama kaydedilmemesine rağmen 32 yaşındaki oyuncuya yapılacak astronomik bir teklifin Bayern'in aklını çelebileceği söylendi.

Geçmiş dönemde Lewandowski için iki kez sözleşme imzalamaya çalışan Chelsea, bu kez bu bağlantıları kullanarak transferi tamamlamayı umuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fatih Terim'den PSV maçı sonu itiraf gibi sözler! "Ne Falcao ne de Mostafa Mohamed..."
Son dakika: Ankara’da kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in cansız bedenine ulaşıldı
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'i güneş çarptı
İstanbul'daki kabus büyüyor: 5 ilçeye daha sıçradı
Son dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası olay sözler! "En silik Galatasaray'dı, Fatih Terim'e sormak istediğim şey..."
Demet Akalın yakın dostu Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmamıştı... Sebebi ortaya çıktı!
Barcelona ile Juventus arasında dev takas! Ronaldo ve Messi...
2008 Ekim ayından itibaren sigortalı olanlar dikkat: Merak edilen tüm soruların cevabı SABAH'ta
Son dakika | Terör elebaşı Karayılan'dan Pençe harekatı itirafı
Son dakika: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes teklifinin detayları ortaya çıktı! Ghezzal'dan flaş karar
ARKADAŞINA GÖNDER
Chelsea yıldız golcü transferinde ısrarlı! Kane, Lukaku, Haaland’dan sonra Lewandowski bombası…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA