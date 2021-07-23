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Giriş Tarihi: 23.7.2021 19:12 Son Güncelleme: 23.7.2021 19:25

Son dakika haberi: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde flaş bir gelişme olarak ortaya çıkan Cicaldau transferi resmiyete kavuştu. Sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da transferlerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PSV maçına yetiştirilememesi eleştirilerin konusu olmuştu. Sarı-kırmızılılar, PSV maçının hemen ardından flaş bir transferi bitirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgiye göre Cicaldau, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon Euro kazanacak. Cicaldau ile Galatasaray arasında 5 senelik sözleşme imzalanacak. Genç oyuncu bugün İstanbul'a gelecek.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!
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