Son dakika haberi: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray'da transferlerin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan PSV maçına yetiştirilememesi eleştirilerin konusu olmuştu. Sarı-kırmızılılar, PSV maçının hemen ardından flaş bir transferi bitirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgiye göre Cicaldau, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon Euro kazanacak. Cicaldau ile Galatasaray arasında 5 senelik sözleşme imzalanacak. Genç oyuncu bugün İstanbul'a gelecek.
Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.