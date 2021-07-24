HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ

Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.