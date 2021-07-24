Burak Elmas başkanlığındaki yönetim dün transferlerde gaza bastı ve 10 numara tercihini Alexandru Cicaldau'dan yana kullandı. Haftalardır Slavia Prag'lı Stanciu'nun peşinden koşan Galatasaray, Çekya ekibi ile bir türlü anlaşamadı ve listesinde yer alan Cicaldau'ya yöneldi. Romanya ekibi Universitatea Craiova'nın oyuncusu olan 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, Rumen kulübü ile yaptığı pazarlıklarda da transfere noktayı koydu.
OYUNCUYA TOPLAM 5 MİLYON EURO VERİLECEK
G.Saray'ın KAP'a da bildirdiği 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro bonservis bedeli ile sonraki satışından yüzde 20 pay verileceği öğrenildi. 5 yıllık imza atacak Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak. Sözleşmede, şampiyonluk halinde ise 500 bin Euro bonus maddesinin de olduğu belirtildi. Belhanda'dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek olan Rumen futbolcu, geçen sezon 12 gol-3 asistlik performans sergiledi.
HAGİ'NİN FUTBOL AKADEMİSİNDE YETİŞTİ
Cicaldau, Romanya Milli Takımı'na da düzenli olarak çağrılıyor. 14 kez giydiği milli forma ile 14 maçta 2 gol attı. Fatih Terim için hazırlanan belgesel nedeniyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Hagi'nin bu transfere olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. G.Saray'ın efsane 10 numarasının akademisinde yetişen Cicaldau'nun sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 10 milyon Euro olduğu ancak Craiova ile yapılan görüşmelerde Hagi'nin de katkısı ile rakamın aşağıya çekildiği öğrenildi.
SAĞ BEKE SACHA BOEY GELDİ
Galatasaray sağ bek transferinde de sürpriz bir ismi renklerine bağladı: Sacha Boey... Udinese'li Larsen'den 4 milyon Euro maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-kırmızılılar rotasını Fransa'ya kırdı. Cimbom, geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren Rennes'in 20 yaşındaki sağ beki Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşma yaptı.
CELTIC'İ REDDEDİP GALATASARAY'I SEÇTİ
Genç oyuncu için kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Boey, geçtiğimiz sezon Dijon'da 26 lig maçında 1 asist yapmıştı. Sacha Boey'i, İskoç ekibi Celtic'in de istediği fakat Fransız oyuncunun bu teklifi reddedip Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi. Boey'in pazartesi günü İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.
SON BOMBA VAN AANHOLT
PSV hezimetinin ardından transfer bombalarını bir bir patlatan Galatasaray, dünün son hamlesini Patrick van Aanholt ile yaptı. Sarıkırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Hollandalı sol bekin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
En son Crystal Palace'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapıldı. Sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak olan tecrübeli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.
İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANIYOR
Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Van Aanholt, EURO 2020'de 4 karşılaşmada ter dökerken 300 dakika süre aldı. Geçen sezon ise Crystal Palace'ta 23 karşılaşmaya çıktı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı. Çabukluğu ve savunmadaki kritik müdahaleleri ile dikkat çeken tecrübeli oyuncu, iki ayağını da etkili kullanabiliyor.
Altyapısını Hollanda'da Den Bosch ve PSV'de alan yıldız futbolcu, daha sonra Chelsea'ye transfer oldu. İngiltere'de Coventry City, Newcastle, Leicester City, Wigan ve Sunderland'de boy gösterdi. Hollanda'da ise Vitesse'de kiralık olarak oynadı.