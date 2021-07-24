Son dakika: Dünya bunu konuşacak Manchester City 2 bomba transferi bitiriyor! Harry Kane ve Jack Grealish...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, bu yaz 2 bomba transferi bitirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Pepe Guardiola'nın istediği iki yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren City, kadrosunda da bazı oyuncularıyla yollarını ayıracak.