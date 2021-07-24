Son dakika: Dünya bunu konuşacak Manchester City 2 bomba transferi bitiriyor! Harry Kane ve Jack Grealish...

Son dakika haberi... İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, bu yaz 2 bomba transferi bitirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Pepe Guardiola'nın istediği iki yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren City, kadrosunda da bazı oyuncularıyla yollarını ayıracak.
İngiliz devi, Sergio Agüero'dan sonra bir diğer yolcusu Gabriel Jesus ile Bernardo Silva'nın iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verecek.
Manchester City'nin hedefindeki iki yıldız Harry Kane ve Jack Grealish. İngiliz yıldızlar ise Manchseter ekibinde oynama fikrine sıcak bakıyor.
28 yaşındaki golcü Harry Kane, daha önce Tottenham'dan ayrılmak istediğini açıkladı. Kane ile ilgilenen en ciddi takım Manchester City olarak öne çıkıyor.
Mirror'da yer alan habere göre, Harry Kane transferinin Manchester City'ye 160 milyon sterline mal olacağını ve yıldız golcüye ise haftalık 400 bin sterlin ücret verilecek.
Ayrıca İtalyan kaynaklara göre, Juventus Manchester City'nin satmak istediği Gabriel Jesus'u transfer etmek istediği ve öncelikli transferleri arasına aldığı belirtildi.
Bir diğer önemli yıldız Jack Grealish ise Aston Villa'dan ayrılıp Manchester City'nin yolunu tutmak istiyor.
Artık, bir büyük takımda oynamak isteyen İngiliz yıldız takımların anlaşmasını bekliyor. 25 yaşındaki yıldız için 90 milyon sterlinin gözden çıkarıldığı kaydedildi.
Harry Kane, geçen sezon Tottenham formasıyla 49 maçta 33 gol ve 17 asist kaydederken İngiltere Premier Lig'de hem gol kralı hem de asist kralı olarak tarihe geçti.
Son 8 sezondur Tottenham forması giyen 28 yaşındaki yıldız, 336 maçta 221 gol kaydetti.
Jack Grealish ise geçen sezon Aston Villa formasıyla 27 maçta 7 gol attı 12 asist yaptı.
25 yaşındaki Yıldız futbolcu, son 7 sezonda Aston Villa'da 213 maçta 32 gol attı ve 43 asiste imza attı.