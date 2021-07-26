Liverpool'dan transfer atağı! Georginio Wijnaldum'un yerine 4 aday

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Liverpool'un öncelikleri arasında orta saha bölgesi yer alıyor. Sözleşmesi biten Hollandalı yıldız Georginio Wijnaldum'un Fransız devi PSG'ye imza atmasının ardından Jordan Henderson'un da ayrılabileceği belirtiliyor.
Premier Lig devi, Wijnaldum'un yerini doldurmak için listesine 4 futbolcuyu aldı. Jurgen Klopp'un raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırmızılar, orta saha bölgesi için; Youri Tielemans, Houssem Aouar, Franck Kessie ve Saul Niguez'den birini almak istiyor.
Yeni sezonda hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk isteyen Liverpool, flaş transferlerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Premier Lig'de Leicester City forması giyen Youri Tielemans, Liverpool'un transfer listesinde yer alıyor. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2017 yılında Anderlecht'ten Leicester City'ye imza attı.
Liverpool'un takibindeki bir başka isim ise Lyon'un genç futbolcusu Houssem Aouar. 22 yaşındaki oyuncunun adı geçen sezon Arsenal ile de anılmıştı.
Milan'ın 24 yaşındaki yıldız ismi Franck Kessie de Wijnaldum'un boşluğunu doldurabilecek oyunculardan biri olan görülüyor. Klopp'un Fildişili orta saha ile yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Liverpool'un Saul Niguez'i de yakından izlediği İngiliz basınında çıkan haberlerde yer alıyor. Ancak İspanyol orta sahanın talipleri çok. Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa devinin 26 yaşındaki orta sahayı istediği aktarıldı.