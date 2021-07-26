Trabzonspor'a yeni Sörloth! Artem Dovbyk için resmi teklif hazırlığı...

Norveçli yıldız için kulübü Leipzig'in vereceği kararı beklediklerini kaydeden Başkan Ağaoğlu, "Bunu sürekli söylemek zorunda kalıyorum ancak kulübüyle sözleşmesi olan bir oyuncu için şu an bizim söylemde bulunmamız doğru olmaz. Onlar kararını versin, biz de değerlendirmemizi yapacağız. Sörloth bizimle önemli bir seviyeye gelmiş, değerli bir oyuncu" dedi.