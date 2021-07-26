Hazırlık maçında sakatlanmıştı! Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması...

Trabzonspor, hazırlık maçları kapsamında Riva'da Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleden Nwakaeme ve Gervinho'nun golleriyle 2-1 galip ayrılan bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür korku yaşattı.

Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Nwakaeme'nin yerine oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 56'ncı dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Ben Ouanes'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir Ömür, 60'ıncı dakikada yerini Yunus Mallı'ya bıraktı.

Abdülkadir'in sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

ABDULLAH AVCI: DİZİNDE VE BAĞLARINDA...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Her oyuncu değerli, Abdülkadir Ömür daha değerli. Dizinde ve bağlarında sorun olmadığı bilgisini aldık. Önümüzdeki günlerde net bir sonuç ortaya çıkar." diye konuştu.