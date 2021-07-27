Chelsea EURO 2020'nin yıldızlarından Berardi'yi istiyor! Sassuolo izin vermiyor...

Chelsea, EURO 2020'nin yıldızlarından Domenico Berardi'ye gözünü dikti. İngiltere Premier Lig ekiplerinin Sassuolo'dan Manuel Locatelli'den sonra Berrardi için de pusu da olduğu belirtildi. Mirror'da yer alan haberde, Londra ekibinin 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 40 milyon sterlini gözden çıkardığı ifade edildi.
Chelsea'nin transferde ısrarcı olacağı ancak Sassuolo yönetimi, kadrosundaki yıldız futbolcuları satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
"SATILMAYACAKLAR"
Sassuolo CEO'su Giovanni Carneval yaptığı açıklamada, "Caputo, Boga, Berardi ve Locatelli satılmayacak. Onlar için bir sürü teklif aldık ama hepsini reddettik." dedi.
"En iyi oyuncularımızdan vazgeçmeyeceğiz çünkü Berardi'nin bu takımın lideri olmasıyla birlikte De Zerbi ile iddialı bir projemiz var. Berardi şüphesiz Sassuolo'nun kulüp efsanesidir."
Berrardi, altyapısından yetiştiği Sassuolo'da şlk olarak 2012'de A takıma çıktı ve 27 yaşındaki yıldız 9 sezondur Yeşil-siyahlı ekibin formasını giyiyor.
Başarılı oyuncu, Sassuolo formasıyla 9 sezonda çıktığı 291 maçta 105 gol attı ve 67 asist kaydetti.