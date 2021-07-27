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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Luuk de Jong yine favori!

Luuk de Jong yine favori!

Beşiktaş yıldız forvetlerden maddi beklentiler nedeniyle vazgeçerken, Hollandalı golcü yeniden öne çıktı. Ancak siyah-beyazlılar bu transferde PSV ile çekişiyor

Kartal'da golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listede bir numaraya çıktı. Sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı. En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyahbeyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven... Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.

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Luuk de Jong yine favori!
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