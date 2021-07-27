Luuk de Jong yine favori!

Beşiktaş yıldız forvetlerden maddi beklentiler nedeniyle vazgeçerken, Hollandalı golcü yeniden öne çıktı. Ancak siyah-beyazlılar bu transferde PSV ile çekişiyor
Kartal'da golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulan Luuk de Jong tekrar listede bir numaraya çıktı. Sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, AleksandarMitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'demaliyetlerin yüksek olması, Rondon'unise Çin'den henüz bonservisini alamamasınedeniyle yine değerlendirmeye alındı. En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyahbeyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven... Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.