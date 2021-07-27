Trabzonspor geri döndü

Bordo-mavililer, 1-0 geri düştüğü hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa’yı Nwakaeme ve Gervinho’nun golleriyle yendi
Trabzonspor dördüncü hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Henüz 6. dakikada Umut Bozok'un golüyle geri düşen bordo-mavililer, 23'te Nwakaeme'nin ön direktenyaptığı kafa vuruşuyla bulduğu gol sonucueşitliği yakaladı. 78'de ise sağ çaprazdanceza sahasına giren Gervinho, rakibinigeçerek plase bir vuruşla skoru belirledi. Trabzonspor'un kaliteli ve yetenekli hücum hattının topsuz alanda yapacağı katkı ne kadar fazla ise topsuz oyunda o derece düşük gözüktü.
ÖMÜR SEDYEYLE ÇIKTI TRABZONSPOR'UN Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçının 53. dakikasında Abdülkadir Ömür, Ben Ouanes'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Dizine darbe alan Ömür, uzun süre yerde kaldıktan sonra sol dizi sargıya alınmış şekilde, sedye ile sahadan çıkarıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sağlık kurulundan aldığım bilgi doğrultusunda Abdülkadir Ömür'ün çokciddi bir sakatlığı gözükmüyor. 1-2 günsonra aramıza katılacaktır. Dizini sıyırdığıiçin tedbir amaçlı çıkarttık" dedi.