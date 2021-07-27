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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Trabzonspor geri döndü

Trabzonspor geri döndü

Bordo-mavililer, 1-0 geri düştüğü hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa’yı Nwakaeme ve Gervinho’nun golleriyle yendi

Trabzonspor dördüncü hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Henüz 6. dakikada Umut Bozok'un golüyle geri düşen bordo-mavililer, 23'te Nwakaeme'nin ön direkten yaptığı kafa vuruşuyla bulduğu gol sonucu eşitliği yakaladı. 78'de ise sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gervinho, rakibini geçerek plase bir vuruşla skoru belirledi. Trabzonspor'un kaliteli ve yetenekli hücum hattının topsuz alanda yapacağı katkı ne kadar fazla ise topsuz oyunda o derece düşük gözüktü.

ÖMÜR SEDYEYLE ÇIKTI
TRABZONSPOR'UN Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçının 53. dakikasında Abdülkadir Ömür, Ben Ouanes'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Dizine darbe alan Ömür, uzun süre yerde kaldıktan sonra sol dizi sargıya alınmış şekilde, sedye ile sahadan çıkarıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Sağlık kurulundan aldığım bilgi doğrultusunda Abdülkadir Ömür'ün çok ciddi bir sakatlığı gözükmüyor. 1-2 gün sonra aramıza katılacaktır. Dizini sıyırdığı için tedbir amaçlı çıkarttık" dedi.

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Trabzonspor geri döndü
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