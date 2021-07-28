Cedric sürprizi

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira’nın önerisiyle Arsenal’de şans bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayacak. Harcama limitinden dolayı teklif; satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacak
Geçen yılın transfer şampiyonu Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosuna sadece iki isim kattı: Serdar Dursun ve Caulker... Harcama limitleri nedeniyle eli kolu bağlı olan sarı-lacivertliler, mutlaka takviye yapılması gereken bölge olarak ise sağ beki belirledi. Kanarya, teknik direktörVitor Pereira'nın önerisiylePortekizli oyuncu CedricSoares'e yöneldi. Arsenal'in geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, kulübündeforma şansı bulamadığı içinayrılığa sıcak bakıyor.
2 MİLYON EURO MAAŞ
Değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Soares için yönetim, planını da belirledi. Arsenal'esatın almaopsiyonlu kiralamateklifi yapılacak veoyuncuya da 2 milyonEuro maaş önerilecek. Hem sağ bekte görev yapabilen hem de 3-4-3'ün sağında oynayabilen yıldız futbolcuyla da kısa süre içinde temas kurulacak.
TARAFTAR ÖNÜNDE İLK SINAV BUGÜN
TOPUK Yaylası'nda Rumen Csikszereda'yı 2-0, Can Bartu Tesisleri'nde Kasımpaşa'yı 4-1 ve Ankara'da G.Birliği'ni 4-0 yenen F.Bahçe, bugün Hollanda'dan PEC Zwolle ile karşılaşacak. Ülker Stadı bakımda olduğundan Olimpiyat Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Taraftara açık olan maçın biletleri 80 TL'den satılıyor.
KOKOSKOV'DAN 1.5 MILYON DOLAR!
F.BAHÇE Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'la yollar ayrıldı. Sırp hoca, NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibinde asistan koç olma talebiyle affını istedi. Kokoskov bunun karşılığında bir yıllık maaşı olan 1.5 milyon doları kulübe tazminat olarak ödeyecek. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna'dan ayrılan Djordjevic ile anlaşmaya yakın.
Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle iki gündür idmana çıkmayan Mesut Özil dün sahadaydı. Sakatlıkları geçen Sinan Gümüş ve Serdar Aziz de antrenmanlara başladı. Önceki gün maçta sakatlanan Samatta 1-2 gün salonda çalışacak.