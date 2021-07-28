Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer müjdesi!

FATİH TERİM'DEN ÖMER BAYRAM AÇIKLAMASI

Fatih Terim, maçta attığı frikik sonrası ıslıklanan Ömer Bayram hakkında açıklama yaparak "Ömer'e frikikten dolayı taraftardan bir tepki oldu ama doğru değil. Ömer, kötü niyetle bir şey yapmıyor. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi, e atsaydı Aytaç. 'Ömer, kenara çekil' deseydi. Taraftarımızın Ömer'e yaptığı çıkış doğru değil. Yuhalanmayı hiç hak etmedi." dedi.