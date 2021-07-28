Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer müjdesi!

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV'ye karşı mücadele veren Galatasaray ilk maçı 5-1 kaybetmişti. Galatasaray, bugün İstanbul'da oynanan rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV'ye 2-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi'nde St.Johnstone ile oynayacak.
SON DAKİKA: FATİH TERİM'DEN TRANSFER MÜJDESİ!
Maç sonunda basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, canlı yayında yeni bir transferin müjdesini vererek, "Yeni transferlerimizi, St. Johnstone maçının listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 hakkımız daha var, onu da kullanacağız belki. Hiç beklemek niyetinde değilim. Yarın da bir transferimiz olabilir."
"ST. JOHNSTONE'U DAHA EVVEL SEYRETME İMKANIMIZ OLMADI"
Fatih Terim: "St Johnstone, daha evvel seyretme imkanımız olmadığı bir takım. Kendi ligindeki maçlarını seyredeceğiz. Bazen bazı yollar vardır, sizi başka bir yere çıkarır. Rakibi incelemek için zamanımız var, her rakibe saygı duyuyoruz."
FATİH TERİM'DEN ÖMER BAYRAM AÇIKLAMASI
Fatih Terim, maçta attığı frikik sonrası ıslıklanan Ömer Bayram hakkında açıklama yaparak "Ömer'e frikikten dolayı taraftardan bir tepki oldu ama doğru değil. Ömer, kötü niyetle bir şey yapmıyor. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herhalde herkes Aytaç'ın atmasını istedi, e atsaydı Aytaç. 'Ömer, kenara çekil' deseydi. Taraftarımızın Ömer'e yaptığı çıkış doğru değil. Yuhalanmayı hiç hak etmedi." dedi.
"7 EYLÜL'E KADAR NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Fatih Terim: "7 Eylül'e kadar neler olacağını göreceğiz. Ayrılıklar da doğaldır. Büyük kulübe yakışır bir şekilde olmalıdır. Her oyuncumuz bize hizmet etmiştir. Bizler de yeri geldiğinde gidiyoruz..."