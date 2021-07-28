Son dakika: Luuk de Jong transferinde Beşiktaş'a rakip! Bonservis teklif ettiler...

Son dakika haberi... Forvet transferi girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Luuk de Jong'u tekrar gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Hollandalı golcüde en büyük rakibi ise PSV Eindhoven. Ancak iki kulübün Sevilla'ya sunduğu tekliflerin içerikleri birbirinden oldukça farklı. Beşiktaş, İspanyol ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken, oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını karşılamayı taahhüt etti.