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Giriş Tarihi: 29.7.2021

Adım adım Kara Kartal’a

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Adım adım Kara Kartal’a

Dubai’den Brezilya’ya eli boş dönen 31 yaşındaki 10 numaranın Beşiktaş’a transfer ihtimali yükseldi. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro önerdikleri futbolcuya hafta başına kadar imza attırmayı planlıyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira'nın Dubai'de Sharjah ile yaptığı görüşme beklediği gibi geçmedi. Al Hilal'in de çok ısrarcı davranmaması üzerine Teixeira, ailesiyle birlikte Dubai'den ayrılarak ülkesi Brezilya'ya dönüş yaptı. Siyahbeyazlı kulüp ise oyuncuyla son temasa geçişinde ekstra isteklerle karşılaştı. Futbolcuya 2.5 milyon Euro'dan fazla garanti para vermemekte kararlı olan Beşiktaş yönetimi, daha önce yapılan teklif üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor.

YÖNETİCİLER YÜZDE 50 ŞANS VERDİ
Kartal'ın transferden sorumlu yöneticileri ise Alex'in Dubai'ye gittiği esnada yüzde 20 ihtimal verdikleri transfere şimdi yüzde 50 şans tanıyor. Ancak Beşiktaş cephesinde Brezilya'da 3 gün sonra açılacak olan transfer sezonu şüphe uyandırıyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, Alex konusunu hafta başına kadar neticelendirmeyi planlıyor.

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?
31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016-20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.

İŞ CİDDİYE BİNDİ!
Alex, Dubai'de kanat heykeli önünde çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Beşiktaşlı taraftalar, oyuncunun fotoğrafını mesaj yağmuruna tuttu. Alex'in yakın arkadaşı olan Josef de Souza ise paylaşıma "İş ciddiye bindi" yorumunu yaptı.

KOCAELI ALPAY'I KIRALADI
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi kadrosuna kattı. Yeşilsiyahlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Beşiktaş'tan defans oyuncusu Alpay Çelebi'yi 2 yıllığına kiralamış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. 22 yaşındaki futbolcunun ileriki günlerde takıma dahil olması bekleniyor.

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Adım adım Kara Kartal’a
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