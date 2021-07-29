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Giriş Tarihi: 29.7.2021 12:56

Alexandru Cicaldau elemelerde Galatasaray forması giyemeyecek

AA
Alexandru Cicaldau elemelerde Galatasaray forması giyemeyecek

Eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele eden Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turunda sarı-kırmızılı takımın kadrosunda bulunamayacak. Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde grup aşamasına çıkması durumunda ise takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi elemelerinde yapacağı maçlarda görev alamayacak.

Kulüpten paylaşılan bilgiye göre Cicaldau, eski takımı Universitatea Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde forma giydiği için, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile yapacağı maçlarda ve olası play-off turu mücadelesinde takım kadrosunda bulunamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde gruplara kalması durumunda forma giyecek Rumen futbolcunun transferi gerçekleştirilirken de uzun vadeli planlamayla bu durum bilinerek hareket edildi.

Galatasaray, Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Alexandru Cicaldau elemelerde Galatasaray forması giyemeyecek
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