Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Miguel Borja F.Bahçe’nin de gözdesi
Giriş Tarihi: 29.7.2021

Miguel Borja F.Bahçe’nin de gözdesi

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş’ın da ilgilendiği Kolombiyalı golcüyü transfer listesine aldı

Forvet transferinde Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi hakkında kulüplerinin vereceği kararı 1 aydır bekleyen F.Bahçe, şimdi de Palmeiras'ın golcüsü Miguel Borja'yı da gündemine aldı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kolombiyalı yıldızın satışına Brezilya kulübünün sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Palmeiras'la oyuncu için teması geçtiğimiz günlerde kurdu. İlk etapta golcü futbolcunun bonservisini almak için şartlar soruldu. Bu transfere teknik direktör Pereira'nın onay verdiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 28 yaşındaki yıldızı menajerler Beşiktaş'a önermişti.

Kimdir?
26 Ocak 1993 doğumlu Miguel Borja, 1.84 metre boyunda. 2011'de profesyonel kariyerine başladı. 2018 yılında ise Libertadores Kupası'nda gol kralı oldu. Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Son 1.5 yılını Junior FC'de kiralık olarak geçirdi ve burada 55 maçta 33 gole imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın o hareketi Fatih Terim’i çileden çıkardı! Yenilen gol sonrası…
Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş
Almanya’da ilginç yasaklar!
Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi paylaşımı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı!
Müge Anlı avukat Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 'evleniyorum' dedi! Damat robot çıktı!
Son Dakika Haberi: Antalya Manavgat'ta yangın neden çıktı? Sabotaj mı kaza mı?
Son dakika haberleri: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Miguel Borja F.Bahçe’nin de gözdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA