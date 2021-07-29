Miguel Borja F.Bahçe’nin de gözdesi

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş’ın da ilgilendiği Kolombiyalı golcüyü transfer listesine aldı
Forvet transferinde Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi hakkında kulüplerinin vereceği kararı 1 aydır bekleyen F.Bahçe, şimdi de Palmeiras'ın golcüsü Miguel Borja'yı da gündemine aldı. Beşiktaş'ın da ilgilendiğiKolombiyalı yıldızınsatışına Brezilya kulübününsıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Palmeiras'la oyuncu için teması geçtiğimiz günlerde kurdu. İlk etapta golcü futbolcunun bonservisini almak için şartlar soruldu. Bu transfere teknikdirektör Pereira'nınonay verdiği ve taraflararasındaki pazarlıklarındevam ettiğibelirtildi. 28 yaşındakiyıldızı menajerlerBeşiktaş'a önermişti.
Kimdir?
26 Ocak 1993 doğumlu Miguel Borja, 1.84 metre boyunda. 2011'de profesyonel kariyerine başladı. 2018 yılındaise Libertadores Kupası'nda gol kralı oldu. Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Son 1.5 yılını Junior FC'de kiralıkolarak geçirdi ve burada 55 maçta 33 gole imza attı.