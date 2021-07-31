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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:49 Son Güncelleme: 31.7.2021 10:54

Beşiktaş Luuk de Jong'u istiyor! Sevilla'dan transfer cevabı...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş Luuk de Jong'u istiyor! Sevilla'dan transfer cevabı...

Beşiktaş, golcü transferinde Luuk de Jong'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Sevilla ile görüşmelerine devam ederken Hollandalı golcünün 1 yıl kiralık olarak takıma katılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın golcü transferinde ilk sırada tuttuğu Luuk de Jong için Sevilla'ya yapılan teklif kabul edildi. 1 yıllık kiralamaya 'Evet' diyen İspanyollar, satın alma opsiyonunu ise kabul etmedi. Siyah-beyazlı yönetim de opsiyon olmadan kiralamaya hazır olduklarını bildirdi.

Kulüpler düzeyinde prensipte anlaşma sağlanırken, iş futbolcunun ikna edilmesine kaldı. Bir yandan Hollandalı yıldızın sakatlığıyla ilgili raporları isteyen Beşiktaş, bir yandan da De Jong'la görüşmelere başladı.

Avrupa Şampiyonası'nda dizinden sorun yaşayan oyuncunun sağlık durumunu inceleyecek olan Beşiktaş, transfer gerçekleşirse De Jong'un Sevilla'dan aldığı 2.5 milyon Euro maaşı karşılayacak.

RAKİP KAYSERİSPOR

Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele 19.00'da başlayacak ve kulübün YouTube kanalında canlı yayınlanacak. 3. hazırlık maçı ise 6 Ağustos'ta Adana Demirspor'la.

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Beşiktaş Luuk de Jong'u istiyor! Sevilla'dan transfer cevabı...
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