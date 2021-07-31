Beşiktaş Luuk de Jong'u istiyor! Sevilla'dan transfer cevabı...

Kulüpler düzeyinde prensipte anlaşma sağlanırken, iş futbolcunun ikna edilmesine kaldı. Bir yandan Hollandalı yıldızın sakatlığıyla ilgili raporları isteyen Beşiktaş, bir yandan da De Jong'la görüşmelere başladı.
Avrupa Şampiyonası'nda dizinden sorun yaşayan oyuncunun sağlık durumunu inceleyecek olan Beşiktaş, transfer gerçekleşirse De Jong'un Sevilla'dan aldığı 2.5 milyon Euro maaşı karşılayacak.
RAKİP KAYSERİSPOR
Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında bugün Kayserispor'la karşılaşacak. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadele 19.00'da başlayacak ve kulübün YouTube kanalında canlı yayınlanacak. 3. hazırlık maçı ise 6 Ağustos'ta Adana Demirspor'la.