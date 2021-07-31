Transferde nokta atışlarıyla dikkat çeken Fırtına, orta saha için Dorukhan Toköz hamlesi yapmıştı. Bu imzanın ardından rota forvete döndü.
Yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Sörloth, Cornelius, Willian Jose ve Batshuayi ile temaslarını sürdürürken, Ukraynalı Artem Dovbyk bu adayların önüne geçti.
Futbolcu izleme komitesinin ve teknik ekibin, 24 yaşındaki oyuncunun gelecek adına çok ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu ısrarla vurgulaması sonucunda kulübü SK Dnipro-1'e ilgi kağıdı gönderildi. Uzun taksitler içeren resmi bir teklif de hazırlandı.
SÖRLOTH'TA RAKİP MOURİNHO
Bu arada Trabzonspor, eski golcüsü Sörloth için Fenerbahçe ile yarışırken sürpriz ve güçlü bir adayla karşı karşıya kaldı. Bild'de yer alan habere göre; Roma'nın teknik direktörü Mourinho, Leipzig'de beklentileri karşılayamayan Sörloth'u renklerine katmak istiyor.
Kulübü, 3 milyon Euro'luk maaşıyla maddi yük olan Norveçli yıldızı satmaya sıcak bakarken, konuşulan rakamın 15 milyon Euro civarında olduğu kaydedildi.
CALEB EKUBAN GENOA YOLCUSU
Trabzonspor'un Ganalı forveti Ekuban, Genoa ile el sıkıştı. Kulüpler de 2.2 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaştı. Ancak bu transferin önündeki tek sıkıntı, İtalyan kulübünün parayı ne zaman ödeyeceği. Bu sorunun aşılmasıyla 27 yaşındaki oyuncu, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
MOLDE ŞAŞIRTTI
Trabzonspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibini belirleyecek karşılaşmada İsviçre ekibi Servette, Molde'yi 2-0 mağlup etti. İlk maçı 3-0 kazanan Molde'nin 44. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanması dikkat çekti. Bordo-mavili teknik heyet, Norveç temsilcisinin ilk ve ikinci yarıdaki performansları arasındaki değişkenliği detaylı şekilde analiz ederken, savunma zaafları üzerinde durduğu öğrenildi. Molde ile ilk maç 5 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
UEFA'DAN KISITLAMA
Bordo-mavililerin Konferans Ligi'nde Molde ile oynayacağı karşılaşma öncesi UEFA, kafileye kısıtlama getirdi. Kulübe gönderilen yazıda tüm ekibin 55 kişiyle sınırlandırıldığı belirtilirken, bunun 45'inin A takım personeli, diğer 10 kişilik bölümün ise yönetim kuruluna ait olduğu vurgulandı. Takım Molde maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Sakatlıkları geçen Koita ve Koray Kılınç'ın da takıma katılması bekleniyor.