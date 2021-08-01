Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi'ye İsrailli taraftarlardan çirkin tepki! Filistin'e destek vermişti...
Giriş Tarihi: 1.8.2021 21:49 Son Güncelleme: 1.8.2021 22:00

Son dakika: PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi'ye İsrailli taraftarlardan çirkin tepki! Filistin'e destek vermişti...

Son dakika: PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi'ye İsrailli taraftarlardan çirkin tepki! Filistin'e destek vermişti...

Son dakika haberi... Paris Saint-Germain'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Achraf Hakimi, İsrail'de Lille ile oynanan Fransa Süper Kupası maçında çirkin protestolara maruz kaldı. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren Faslı yıldız, İsrail tribünleri önünde zorlu anlar yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille ve aynı sezon Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain ile Fransa Süper Kupası mücadelesi için karşı karşıya geldi.

Fransa Süper Kupası karşılaşması için İsrail'de karşılaşan iki dev, sezonu çifte kupayla tamamlamak için mücadele ediyor.

Paris Saint-Germain'in bu sezon rekor bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Achraf Hakimi, maçın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Burak Yılmaz'ın da ilk 11'de başladığı karşılaşmada, İsrailli taraftarlar Achraf Hakimi'ye çirkin bir saldırıda bulundu.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin Faslı futbolcusu Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Süper Kupa maçında tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kalıyor.

Achraf Hakimi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda sosyal medya hesabından #FreePalestine etiketiyle paylaşım yaparak Filistin'e destek vermişti.

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Son dakika: PSG'nin Faslı yıldızı Achraf Hakimi'ye İsrailli taraftarlardan çirkin tepki! Filistin'e destek vermişti...
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