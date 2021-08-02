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Giriş Tarihi: 2.8.2021 22:52 Son Güncelleme: 2.8.2021 23:08

Galatasaray Sportif AŞ’de Rezan Epözdemir ve Özen Kuzu başkan vekili oldu!

AA
Galatasaray Sportif AŞ’de Rezan Epözdemir ve Özen Kuzu başkan vekili oldu!

Galatasaray Sportif AŞ'de görev dağılımı yapıldı. Burak Elmas başkanlığındaki Sportif AŞ'de yönetim kurulunun başkan vekilleri Rezan Epözdemir ile Özen Kuzu oldu

Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetim kurulundaki görev dağılımı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi. Burak Elmas başkanlığındaki Sportif AŞ'de yönetim kurulunun başkan vekilleri Rezan Epözdemir ile Özen Kuzu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sportif AŞ'nin yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: Burak Elmas

Başkan vekili: Rezan Epözdemir, Özen Kuzu

Üye: Bikem Kanık, Hüseyin Ural Aküzüm

Bağımsız üye: Ali Gücüm, Murat Tacir

Öte yandan, denetim komitesi ile riskin erken saptanması komitesi başkanlığına Murat Tacir, üyeliğine ise Ali Gücüm atandı.

Kurumsal yönetim komitesinde ise başkanlığa Ali Gücüm, üyeliğe de Murat Tacir ve Ahmet Başar Gogen getirildi.

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Galatasaray Sportif AŞ’de Rezan Epözdemir ve Özen Kuzu başkan vekili oldu!
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