İngiltere'de EURO 2020'nin acısı sürüyor! Tyrone Mings: Psikolojik destek aldım

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"
Mings, yaptığı açıklamada, "Ülkenizin yüzde 90-95'i sizden şüphe duyduğunda, bu müdahaleyi kendi düşüncelerinize durdurmak çok zordur. Bu yüzden psikoloğumla bunun üzerinde çok çalıştım. Bana pek çok başa çıkma mekanizması verildi - ister nefes almak, ister meditasyon yapmak ya da sadece kendinizi şimdiki ana nasıl getireceğinizi öğrenmek. Bilinçaltının kontrolü ele geçirmesine izin vermemek için" ifadelerini kullandı.
Tyrone Mings, EURO 2020'de Harry Maguire'ın sakatlığı nedeniyle grup maçları olan Hırvatistan ve İskoçya maçlarında 90 dakika oynarken Çekya maçında ise 11 dakika süre aldı.
BBC'de yorumculuk yapan İngiltere'nin eski stoperi Rio Ferdinand ise "Bence stoper bölgesi ekibimizin en zayıf kısmı ve çoğu insanın endişe duyduğu bir alan." diyerek Mings'i işaret etmişti.
RIO FERDINAND BENİ ARADI!
Mings, Manchester United'ın eski stoperinin daha sonra saha içi ve saha dışındaki performanslarını övmek için kendisiyle özel olarak iletişime geçtiğini açıkladı.
"Rio turnuvadan önce bana mesaj attı. Benim zayıf halka olduğumu ve Hırvatistan'ın beni hedef aldığını söylemişti."
28 yaşındaki stoper, geçen sezon Aston Villa formasıyla 37 maçta 2 gol attı ve 2 asist kaydetti. Mings, şu ana kadar İngiltere Milli Takımı'yla ise 13 karşılaşmada görev aldı.