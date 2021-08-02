İngiltere'de EURO 2020'nin acısı sürüyor! Tyrone Mings: Psikolojik destek aldım

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Mings, yaptığı açıklamada, "Ülkenizin yüzde 90-95'i sizden şüphe duyduğunda, bu müdahaleyi kendi düşüncelerinize durdurmak çok zordur. Bu yüzden psikoloğumla bunun üzerinde çok çalıştım. Bana pek çok başa çıkma mekanizması verildi - ister nefes almak, ister meditasyon yapmak ya da sadece kendinizi şimdiki ana nasıl getireceğinizi öğrenmek. Bilinçaltının kontrolü ele geçirmesine izin vermemek için" ifadelerini kullandı.