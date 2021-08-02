Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere'de EURO 2020'nin acısı sürüyor! Tyrone Mings: Psikolojik destek aldım
Giriş Tarihi: 2.8.2021 09:43 Son Güncelleme: 2.8.2021 10:05

İngiltere'de EURO 2020'nin acısı sürüyor! Tyrone Mings: Psikolojik destek aldım

İngiltere'de EURO 2020'nin acısı sürüyor! Tyrone Mings: Psikolojik destek aldım

EURO 2020 finalinde İtalya'ya penaltılarda kaybederek evinde şampiyonluğu kaçıran İngiltere'de mağlubiyetin acısı yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'de Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki stoper Tyrone Mings, turnuva sonrası psikolojik destek aldığını itiraf etti.

İngiltere'de EURO 2020 finalinin yankıları sürüyor. Wembley'de İtalya'ya penaltılarda kaybederek şampiyonluğu kaybeden İngilizler mağlubiyetin acısını yaşamaya devam ediyor. İngiltere'de savunma oyuncusu Tyrone Mings, turnuva sonrası psikolojik sıkıntılar çektiğini açıkladı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALDIM"

Mings, yaptığı açıklamada, "Ülkenizin yüzde 90-95'i sizden şüphe duyduğunda, bu müdahaleyi kendi düşüncelerinize durdurmak çok zordur. Bu yüzden psikoloğumla bunun üzerinde çok çalıştım. Bana pek çok başa çıkma mekanizması verildi - ister nefes almak, ister meditasyon yapmak ya da sadece kendinizi şimdiki ana nasıl getireceğinizi öğrenmek. Bilinçaltının kontrolü ele geçirmesine izin vermemek için" ifadelerini kullandı.

Tyrone Mings, EURO 2020'de Harry Maguire'ın sakatlığı nedeniyle grup maçları olan Hırvatistan ve İskoçya maçlarında 90 dakika oynarken Çekya maçında ise 11 dakika süre aldı.

BBC'de yorumculuk yapan İngiltere'nin eski stoperi Rio Ferdinand ise "Bence stoper bölgesi ekibimizin en zayıf kısmı ve çoğu insanın endişe duyduğu bir alan." diyerek Mings'i işaret etmişti.

RIO FERDINAND BENİ ARADI!

Mings, Manchester United'ın eski stoperinin daha sonra saha içi ve saha dışındaki performanslarını övmek için kendisiyle özel olarak iletişime geçtiğini açıkladı.

"Rio turnuvadan önce bana mesaj attı. Benim zayıf halka olduğumu ve Hırvatistan'ın beni hedef aldığını söylemişti."

28 yaşındaki stoper, geçen sezon Aston Villa formasıyla 37 maçta 2 gol attı ve 2 asist kaydetti. Mings, şu ana kadar İngiltere Milli Takımı'yla ise 13 karşılaşmada görev aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti
Son dakika: Burak Yılmaz Fransa’da yine en çok konuşulan isim! Maçın adamı seçildi… “Her zamanki gibi”
MEB LGS lise nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: e-Okul ile 2021 LGS lise 1. nakil sonuçları son dakika açıklandı!
Son dakika: 3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor
Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada
Son dakika haberi: Marmaris kahramanı Şahin Akdemir Türkiye'yi ağlatmıştı: Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı’na vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım!
Yangınlarda son durum: Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar
Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak! İşte TOKİ'nin yapacağı o evler
MasterChef ilk ana kadro yarışmacısı kim oldu? TV8 ile 1 Ağustos 2021 MasterChef’te ilk önlüğü kim aldı? İşte ilk yarışmacı...
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de EURO 2020'nin acısı sürüyor! Tyrone Mings: Psikolojik destek aldım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA