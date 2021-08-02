Son dakika: Fransızlardan çok konuşulacak iddia! Son şampiyon Lille hem Altay Bayındır'ı hem de Uğurcan Çakır'ı...

Son dakika… Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen ve son dönemde yükselen performansıyla adından söz ettiren genç file bekçisi Altay Bayındır, özellikle geçtiğimiz sezon yakaladığı formla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmişti.
İtalya'dan Inter'in de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu söylenen Altay Bayındır, EURO 2020'de milli takımın rotasyonunda bulunuyordu.
Ancak Avrupa Şampiyonası'nda oynanan 3 maçta kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Şenol Güneş, Altay Bayındır'a şans vermemişti.
Fenerbahçe'de taraftarın en çok güvendiği isimlerden birisi olan genç kaleci, sarı-lacivertlilerin Volkan Demirel'den sonra kalesini uzun seneler boyunca emanet edebileceği bir isim oldu.
Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır ise bordo-mavili ekibin kulübe bonservis kazandırmasını beklediği isimlerin başında geliyor.
Son yıllardaki başarılı performansıyla Süper Lig'in en iyi kalecileri arasında yerini alan Uğurcan Çakır, EURO 2020'de de milli takımın kalesini korumuştu.
Trabzonspor'un yüksek bonservis bedeli talep ettiği Uğurcan Çakır için birçok Avrupa devi devreye girmiş durumda. Ancak henüz bordo-mavili ekibin beklediği ücretlerde bir teklif gelmiş değil.
Bu gelişmelerin yanı sıra Fransız basınından milli kaleciler için flaş bir iddia geldi. Fransa'da görev yapan gazeteci Mohamed Toubache, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır için çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
Fransız gazeteci, geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyon olan ve Fransa Süper Kupası'nı müzesine götüren Lille'in Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır ile ilgilendiğini belirtti.
Lille'in ilk tercihinin Uğurcan Çakır olduğu söylenen haberde, anlaşma sağlanamazsa okların Altay Bayındır'a çevrileceği belirtildi.
Lille, geçen sezonun şampiyon kadrosunda başarılı bir performans gösteren Mike Maignan'ı 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Milan'a satmıştı.