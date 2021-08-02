Son dakika: Galatasaray eski göz ağrısı Aliou Dieng'e yeni teklif yaptı! Bu kez Fenerbahçe’de devrede…

Son dakika… Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sezonda hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna devam etmek istiyor. Transfer çalışmalarını da hızla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha aynı oyuncu için karşı karşıya gelebilir.
Galatasaray, geçtiğimiz dönemde gündemine gelen ve yabancı sınırı nedeniyle görüşmelerini askıya aldığı Aliou Dieng için yeniden teklif yaptı.
Oyuncunun değerinin daha yüksek olduğunu düşünen Al-Ahly, Galatasaray'dan daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.
Al Ahly sözleşmeye bazı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi ilave etmek istiyor. Bunun üzerine Galatasaray'ın yeni bir teklifle tekrar görüşme sağlayacağı bildirildi.
Aynı haberde, oyuncuyla Premier Lig ekiplerinden Watford ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Ancak oyuncuyla henüz resmi bir girişimi olmayan Fenerbahçe, Afrikalı orta sahayı scout ekibi tarafından izletiyor.
23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ayağını kullanan ön libero, kariyeri boyunca toplamda 135 maça çıktı.
135 maç boyunca 4 gol ve 8 asistle oynayan Aliou Dieng, 2019'dan bu yana Al-Ahly takımında forma giyiyor.
Aliou Dieng'in Mali Milli Takımı'yla da 12 resmi maçı bulunuyor.