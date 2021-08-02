Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray eski göz ağrısı Aliou Dieng'e yeni teklif yaptı! Bu kez Fenerbahçe’de devrede…
Giriş Tarihi: 2.8.2021 20:12 Son Güncelleme: 2.8.2021 20:23

Son dakika: Galatasaray eski göz ağrısı Aliou Dieng'e yeni teklif yaptı! Bu kez Fenerbahçe’de devrede…

Son dakika: Galatasaray eski göz ağrısı Aliou Dieng'e yeni teklif yaptı! Bu kez Fenerbahçe’de devrede…

Son dakika haberi… Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak St. Johnstone maçına konsantre olmuş durumda. Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılılar, Morutan’ın transferinden vazgeçmişti. Mısır Ligi ekiplerinden Al-Ahly’de forma giyen Aliou Dieng’in transferinden vazgeçen Galatasaray, oyuncuyu yeniden gündemine aldı. Mısır basınından gelen haberlere göre, bu kez Fenerbahçe’de oyuncu için devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sezonda hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna devam etmek istiyor. Transfer çalışmalarını da hızla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha aynı oyuncu için karşı karşıya gelebilir.

Galatasaray, geçtiğimiz dönemde gündemine gelen ve yabancı sınırı nedeniyle görüşmelerini askıya aldığı Aliou Dieng için yeniden teklif yaptı.

Ganalı gazeteci Micky Jnr, Aliou Dieng transferindeki son gelişmeleri aktardı. Galatasaray'ın, Al Ahly'e 5 milyon dolarlık bir teklif yaptığını belirten gazeteci, bu teklifin Mısır ekibini memnun etmediğini aktardı.

Oyuncunun değerinin daha yüksek olduğunu düşünen Al-Ahly, Galatasaray'dan daha yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Al Ahly sözleşmeye bazı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi ilave etmek istiyor. Bunun üzerine Galatasaray'ın yeni bir teklifle tekrar görüşme sağlayacağı bildirildi.

Aynı haberde, oyuncuyla Premier Lig ekiplerinden Watford ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtildi. Ancak oyuncuyla henüz resmi bir girişimi olmayan Fenerbahçe, Afrikalı orta sahayı scout ekibi tarafından izletiyor.

23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ayağını kullanan ön libero, kariyeri boyunca toplamda 135 maça çıktı.

135 maç boyunca 4 gol ve 8 asistle oynayan Aliou Dieng, 2019'dan bu yana Al-Ahly takımında forma giyiyor.

Aliou Dieng'in Mali Milli Takımı'yla da 12 resmi maçı bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray eski göz ağrısı Aliou Dieng'e yeni teklif yaptı! Bu kez Fenerbahçe’de devrede…
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