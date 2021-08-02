Son dakika: Galatasaray eski göz ağrısı Aliou Dieng'e yeni teklif yaptı! Bu kez Fenerbahçe’de devrede…

Son dakika… Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sezonda hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna devam etmek istiyor. Transfer çalışmalarını da hızla sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha aynı oyuncu için karşı karşıya gelebilir.