Trabzonspor’dan Dovbyk formülü!

Fırtına, SK Dnipro-1’in 6.5 milyon Euro istediği golcü oyuncuyu bu rakamın yarısına bitirmek istiyor. Ukrayna ekibini ikna etmek için de sonraki satıştan pay seçeneğini sunmaya hazırlanıyor
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferinde listenin ilk sırasına koyduğu Artem Dovbyk için Trabzonspor yönetimi, Ukrayna'ya gitme kararı alırken, gözler yapılacak pazarlıklara çevrildi. Oyuncununkulübü SK Dnipro-1'in istediği6.5 milyon Euro bonservis bedeliniçok bulan bordo-mavililer,bu transferi 3-4 milyon Euroarasında bir rakamabitirmeyi planlıyor. Fırtına aradaki fiyat farkından kaynaklanan engeli aşmak için de çeşitli formüller geliştiriyor. Bunların başında ise sonrakisatıştan pay seçeneği geliyor. Görüşülecek bir başka konu ise ödeme şekli. Trabzonspor, 24 yaşındaki Dovbyk'in bonservisini makul vadelerle almanın planı içerisinde.
HARCAMA LİMİTİNİ EKUBAN ARTIRACAK YAPILAN transferlerin ardından Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk harcama limiti kaldı. Limiti, takımdan ayrılacak oyuncularla artırmayı hedefleyen bordomavililerde gözler özellikle Ekuban'a çevrildi. Ganalı futbolcunun bonservisinden2.2 milyon Euro bekleyenbordo-mavililer, 27 yaşındaki oyuncununmaaşı ile birlikte 3 milyon Euro eklimit oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Diabate ve Flavio gibi oyuncuların kiralanmasıyla bu rakam daha da yükselecek.
KOUYATE İÇİN ADA'YA ÇIKARMA YAPILACAK TRABZONSPORLUyöneticiler, CheikhouKouyate'nin transferinisonuçlandırmakamacıyla önümüzdekigünlerde İngiltere'yegitmeyi planlıyor. 31yaşındaki Senegalli stoperiçin Crystal Palacekulübü yetkilileriyleyapılan ilk görüşmelerdeanlaşma sağlayamayan bordo-mavililer,Premier Lig ekibinin istediği rakamımakul bir seviyeye çekmek için çabaharcayacak. Ağustos 2018'de CrystalPalace'a katılan Kouyate'nin sözleşmesiHaziran 2022'de sona erecek.