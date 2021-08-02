Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2021-2022 TFF transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için takviye yapmaya devam ederken, transfer sezonu bitiş tarihi de merak konusu oluyor. Bilindiği üzere, Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021-2022 TFF transfer sezonu bitiş tarihi
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK 2021?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.
Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.