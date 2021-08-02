Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2021-2022 TFF transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için takviye yapmaya devam ederken, transfer sezonu bitiş tarihi de merak konusu oluyor. Bilindiği üzere, Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos tarihinde başlayacak. Peki, Transfer dönemi ne zaman sona erecek? 2021-2022 TFF transfer sezonu bitiş tarihi