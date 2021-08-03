Marius Sumudica Romanya'da fırtınalar estiriyor! Kadrosunda tanıdık isimler...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica, yeni sezona Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj'da başladı. Vatandaşı olduğu ülkenin takımında sezona başarılı bir giriş yapan Sumudica, Romanya'nın Avrupa kupalarında devam eden tek kulübünü çalıştırıyor.