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Giriş Tarihi: 3.8.2021 23:37 Son Güncelleme: 3.8.2021 23:48

Marius Sumudica Romanya'da fırtınalar estiriyor! Kadrosunda tanıdık isimler...

Marius Sumudica Romanya'da fırtınalar estiriyor! Kadrosunda tanıdık isimler...

Bir dönem Süper Lig'de teknik direktörlük görevini yürüten Marius Sumudica, Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı. Yeni sezonda Romanya'nın CFR Cluj takımını çalıştıran Rumen teknik adam, yeni takımıyla fırtına gibi başladı. Deneyimli çalıştırıcının CFR Cluj'da Süper Lig'den kadrosuna kattığı tanıdık isimlerde yer alıyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarını çalıştıran Marius Sumudica, yeni sezona Romanya 1. Ligi takımlarından CFR Cluj'da başladı. Vatandaşı olduğu ülkenin takımında sezona başarılı bir giriş yapan Sumudica, Romanya'nın Avrupa kupalarında devam eden tek kulübünü çalıştırıyor.

Romanya Ligi'nde ilk 3 maçta 3 galibiyet alan CFR Cluj, 9 puanla lig lideri konumunda bulunuyor. Rumen ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3. ön eleme turunda Young Boys ile karşılaştı.

İlk maçı kendi sahasında oynayan Sumudica ve öğrencileri, maça hızlı başladı ve erken bir golle öne geçti. Son dakikalara kadar üstünlüğü elinde bulunduran CFR Cluj, son saniyelerde yediği golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 10 Ağustos'ta oynanacak.

SÜPER LİG'DEN TANIDIK İSİMLER

CFR Cluj'un kadrosunda Süper Lig'den tanıdığımız Denis Alibec ve Latovlevici bulunuyor. Sumudica, Gaziantep'i çalıştırdığı dönemde Kayserispor forması giyen Denis Alibec'in transferini çok istemişti.

Rumen teknik adam, yeni takımına da Denis Alibeci'i istedi ve Kayserispor'dan kiralandı. Sumudica, oyuncuya Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Young Boys'a karşı şans verdi.

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Marius Sumudica Romanya'da fırtınalar estiriyor! Kadrosunda tanıdık isimler...
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