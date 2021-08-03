Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni golcülerin kim olacağı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu durumunda... Sörloth ve Hulk için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin transferi için yarıştığı bir diğer ünlü golcüden kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni golcülerin kim olacağı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu durumunda... Sörloth ve Hulk için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin transferi için yarıştığı bir diğer ünlü golcüden kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...