Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni golcülerin kim olacağı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu durumunda... Sörloth ve Hulk için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin transferi için yarıştığı bir diğer ünlü golcüden kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi tüm takımlar gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM GHEZZAL, MERT, GODIN VE ALEX TEIXEIRA
Son şampiyon Beşiktaş şimdiye kadar kadrosuna Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Valentin Rosier'i kattı.
Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Diego Godin ve Alex Teixeira transferlerini de bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor.
FENERBAHÇE, CEDRIC SOARES, KOLASINAC VE KAAN AYHAN'LA GÖRÜŞÜYOR
Fenerbahçe ise transfer döneminde Darmstadt ile sözleşmesi biten Serdar Dursun, Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'ı takıma kazandırdı.
Sarı-Lacivertliler'in transferde Cedric Soares, Sead Kolasinac ve Kaan Ayhan'la ismi geçiyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği son isim ise Palmeiras forması giyen Miguel Borja olmuştu.
Globoesporte gazetesi, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Kolombiyalı golcünün Gremio'ya imza atmak üzere olduğunu yazdı.
BOCA'YA TRANSFERİ SON ANDA YATTI
Borja'nın Salı günü sağlık kontrollerinden geçip Gremio ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Haberde ayrıca 28 yaşındaki golcünün Boca Juniors'a transferinin son anda iptal olduğu ve Borja'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği de vurgulandı.
KARİYERİNDE 3 KEZ GOL KRALI OLDU
Daha önce Deportivo Cali, Livorno, Olimpo, Junior FC gibi takımlarda forma giyen Borja'nın Transfermark'a göre bonservis bedeli 4.80 milyon Euro...
Kariyerinde 3 kez gol kralı olan Miguel Borja, milli takım formasıyla da 19 maça çıktı, 5 gol attı.