Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor
Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:52 Son Güncelleme: 3.8.2021 11:57

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni golcülerin kim olacağı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu durumunda... Sörloth ve Hulk için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin transferi için yarıştığı bir diğer ünlü golcüden kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yeni golcülerin kim olacağı taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu durumunda... Sörloth ve Hulk için karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin transferi için yarıştığı bir diğer ünlü golcüden kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi tüm takımlar gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM GHEZZAL, MERT, GODIN VE ALEX TEIXEIRA

Son şampiyon Beşiktaş şimdiye kadar kadrosuna Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Valentin Rosier'i kattı.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Diego Godin ve Alex Teixeira transferlerini de bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

FENERBAHÇE, CEDRIC SOARES, KOLASINAC VE KAAN AYHAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Fenerbahçe ise transfer döneminde Darmstadt ile sözleşmesi biten Serdar Dursun, Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker'ı takıma kazandırdı.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Sarı-Lacivertliler'in transferde Cedric Soares, Sead Kolasinac ve Kaan Ayhan'la ismi geçiyor.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A MIGUEL BORJA'DAN KÖTÜ HABER

Ezeli rakipler forvet transferinde ise Sörloth ve Hulk gibi isimler için karşı karşıya gelmişti.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği son isim ise Palmeiras forması giyen Miguel Borja olmuştu.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Globoesporte gazetesi, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Kolombiyalı golcünün Gremio'ya imza atmak üzere olduğunu yazdı.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

BOCA'YA TRANSFERİ SON ANDA YATTI

Borja'nın Salı günü sağlık kontrollerinden geçip Gremio ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Haberde ayrıca 28 yaşındaki golcünün Boca Juniors'a transferinin son anda iptal olduğu ve Borja'yı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği de vurgulandı.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Miguel Borja geçen sezon toplam 22 maça çıkarken 14 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

KARİYERİNDE 3 KEZ GOL KRALI OLDU

Daha önce Deportivo Cali, Livorno, Olimpo, Junior FC gibi takımlarda forma giyen Borja'nın Transfermark'a göre bonservis bedeli 4.80 milyon Euro...

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor

Kariyerinde 3 kez gol kralı olan Miguel Borja, milli takım formasıyla da 19 maça çıktı, 5 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yangınlardan son dakika haberler: İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum
Son dakika haberler | Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika haberler | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
Son dakika haberi: Konya katliamında 11 yıllık detay! Sinyali çok önce vermiş
Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...
Son dakika: Galatasaray'da ayrılık karası sonrası dikkat çeken yorum! 'Ceplerine büyük parayı indirecekler...'
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2.önlüğü kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! İmzayı atıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA