Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wesley&Simy Kartal’a önerildi
Giriş Tarihi: 5.8.2021

Wesley&Simy Kartal’a önerildi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Wesley&Simy Kartal’a önerildi

Santrfor transferinde De Jong ve Costa üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş, diğer alternatifleri de değerlendirmeye aldı

Luuk de Jong ve Diego Costa için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a iki forvet daha önerildi. İki ay önce de siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Crotone'un oyuncusu Simy ile Aston Villa'nın Brezilyalı santrforu Wesley'nin uygun maliyetlerle gelebilecekleri yönetime iletildi. İki oyuncunun da Sergen Yalçın'ın istediği futbolcu profiline uyması dikkat çekerken, Beşiktaş önerileri değerlendirmeye aldı. İtalya'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan 29 yaşındaki Nijeryalı Simy; 20 gol, 3 asistle oynamıştı. 24 yaşındaki Wesley ise iki yıl önce 25 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Aston Villa ile geride kalan sezonda sadece 3 maçta görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
Son dakika haberi: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan A Haber ve ATV ortak yayınında önemli açıklamalar! Orman yangınlarında terör örgütü izi...
Altın alım satımı yapanlar dikkat! Yeni sistem duyuruldu
Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Son dakika: Fatih Terim transferini ısrarla istemişti! Japhet Tanganga için çok sert eleştiriler...
Dünya yangınlarında son durum! Binlerce noktada devam ediyor…
Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Cehennem sıcakları geldi! Bu hafta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?
Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço yıllar sonra itiraf etti! Yaşadığı zor günleri anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Wesley&Simy Kartal’a önerildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA