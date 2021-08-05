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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Yine Pereira yine kadro dışı

VOLKAN DEMİR
Yine Pereira yine kadro dışı

Portekizli hocanın ilk döneminde kadro dışı kalan tecrübeli sol bek, bir kez daha aynı kaderi yaşadı. Caner’in yanı sıra Sinan Gümüş de çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek

Dinamo Kiev ile dün oynanan hazırlık maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşandı. Caner Erkin ve Sinan Gümüş, teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Kendilerine takım bulması istenen iki yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek... Bu gelişme sarı-lacivertli kulüpte 2016 yılında yaşananları hatırlattı. Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde Caner Erkin, Galatasaray derbisinin maç toplantısında ilk 11'de olmayacağını öğrenince Portekizli teknik adam ve bir yöneticiyle tartışmış, spor ahlakına aykırı ve seviyesizce davranış nedeniyle de kadro dışı bırakılmıştı.

ÇAĞTAY'DA İŞLEM TAMAM
F.Bahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Çağtay Kurukalıp'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki sol bek için lacivert-beyazlılara 50 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Öte yandan Çağtay, dün yayımladığı mesajla Kasımpaşa'ya veda etti.

BİR TAKIM GÖZDEN ÇIKARILDI
FENERBAHÇE'DE son gelişmelerin ardından Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşte o isimler: Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Sinan Gümüş.

CAULKER DA TOPUN AĞZINDA
FENERBAHÇE'DE Vitor Pereira'nın imzasından önce kadroya katılan Steven Caulker'ın de Caner ve Sinan'la aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Portekizli hocanın, topu hızlı kullanamadığı ve oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği İngiliz stoperin biletini kestiği gelen haberler arasında.

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Yine Pereira yine kadro dışı
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