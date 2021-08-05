Yine Pereira yine kadro dışı

Portekizli hocanın ilk döneminde kadro dışı kalan tecrübeli sol bek, bir kez daha aynı kaderi yaşadı. Caner’in yanı sıra Sinan Gümüş de çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek
Dinamo Kiev ile dün oynanan hazırlık maçı öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşandı. CanerErkin ve Sinan Gümüş,teknik direktör VitorPereira'nın kararıylasüresiz kadro dışı bırakıldı. Kendilerine takım bulması istenen iki yıldız, çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam edecek... Bu gelişme sarı-lacivertli kulüpte 2016 yılında yaşananları hatırlattı. Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk döneminde Caner Erkin, Galatasaray derbisininmaç toplantısındailk 11'de olmayacağınıöğrenince Portekizli teknikadam ve bir yöneticiyletartışmış, spor ahlakına aykırı ve seviyesizce davranış nedeniyle de kadro dışı bırakılmıştı.
ÇAĞTAY'DA İŞLEM TAMAM
F.Bahçe, Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Çağtay Kurukalıp'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki sol bek için lacivert-beyazlılara 50 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Öte yandan Çağtay, dün yayımladığı mesajla Kasımpaşa'ya veda etti.
BİR TAKIM GÖZDEN ÇIKARILDI
FENERBAHÇE'DE son gelişmelerin ardından Pereira'nın takımda istemediği oyuncu sayısı 11'e yükseldi. İşteo isimler: Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Mame Thiam, Oğuz Kağan Güçtekin, Caner Erkin, Sinan Gümüş.
CAULKER DA TOPUN AĞZINDA
FENERBAHÇE'DE Vitor Pereira'nın imzasından önce kadroya katılan Steven Caulker'ın de Caner ve Sinan'la aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Portekizli hocanın,topu hızlı kullanamadığı veoyunu yavaşlattığı gerekçesiyle ilk 11'de düşünmediği İngiliz stoperin biletini kestiği gelen haberler arasında.