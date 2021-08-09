Sınırları aştı!

Son olarak Güney Koreli Min-Jae Kim’i alan Başkan Koç, görev süresi boyunca Çin, Almanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Türkiye’den savunmanın göbeğine takviye yaptı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetiminin stoper transferleri devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Ali Koç başkanlığında üç yılda 8 farklı ülkeden 11 stoperi takıma katarken, bu isimlerin sonuncusu ise Güney Kore'den gelen 24 yaşındaki Min- Jae Kim oldu. Kanarya, transfersezonunun hemenbaşında da StevenCaulker'ı transferetmişti. Sarılacivertliler, Koç başkanlığında Güney Kore, Almanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Türkiye'den stoper takviyesi yaptı ve bu isimlere 10.2 milyon Euro ödedi.
PAS BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR Çin Süper Ligi'nden transfer edilen ve performansı merak edilen Kim'in en fazla dikkat çeken özellikleri ise pas başarı yüzdesi ve ikili mücadele karnesi. Oyuncu yüzde 93'lükpas başarısıyla geçtiğimiz sezonutamamlarken, aynı zamandayüzde 69 ikili mücadelekazanma, yüzde 70 de hatatopu kapma yüzdesine ulaştı. 2.2'lik rakibin ayağından top çalma değerine sahip olan 24 yaşındaki oyuncu, 2.2 gibi düşük maç başına uzun pas atma karnesi ile geçtiğimiz sezonu tamamladı. Kısa paslarla garantibir oyunu terciheden Güney Korelifutbolcu, 1.59'lukdripling karnesiylede öne çıkıyor.
MİN-JAE KİM: PEREİRA ÇOK İYİ HOCA
FENERBAHÇE'NIN yeni transferi Min- Jae Kim dün Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul'a geldi. Yönetici Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç'ın karşıladığı Güney Koreli stoper, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün kendisini transfer etmek istemesinden onur duyduğunu belirtti. Çin'de oynadığı dönemde VitorPereira'nın çalıştırdığı Shanghaitakımına karşı birçok maçta forma giydiğinisöyleyen 24 yaşındaki futbolcu,Pereira'nın çok iyi bir teknik direktörolduğunu vurguladı.
'PORTO, JUVENTUS VE TOTTENHAM İZLİYORDU'
BEIJING Guoan Yardımcı Antrenörü Zoran Jankovic, talebesi Min-Jae Kim'i anlattı. Onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştığını söyleyen Jankovic, "Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularlaoynuyormuş kadar rahat ve sorunlarıkolaylıkla çözüyor. Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı" dedi.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Asıl sorun doğru analiz yapılmaması Aslında baktığımızda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un aldığı tek stoper var; o da Attila Szalai. Zanka'yı dönemin sportif direktörü Damien Comolli getirdi. Serdar Aziz mecburiyetti. Tisserand ve Lemos teknik heyet seçimiydi. Aynı GüneyKoreli yeni transfer Kim gibi. Burada olan sıkıntı teknik adamların doğru analiz yapmaması ve transfer bütçesinin yetersiz olması. Serbest adam arıyorsunuz,bulabildiğinize de razı oluyorsunuz. Eğer Fenerbahçe dörtlü oynasaydı, Caulker ile problemlerini çözecekti. Yeni hoca ve yeni format, yeni transfere neden oldu.