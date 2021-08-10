Ghezzal 14.00’te yuvaya dönüyor

Beşıktaş'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunda asistleriyle başrolü oynayan Rachid Ghezzal muradına erdi. Yönetime "Beni sezon açılışına yetirtirin" diye haber gönderen Cezayirli oyuncunun lisansının Ç.Rizespor ile oynanacak ilk maça yetişmesi için imzalar da fax yoluyla atılmıştı. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun Leicester City ile geçirdiği kamp ve hazırlık maçları dönemleri sayesinde fiziksel olarak bir eksiği bulunmadığı, forma giymeye hazır olduğu ifade edildi. Ghezzal bugün özel uçaklasaat 14.00'te İstanbul AtatürkHavalimanı'na gelecek.