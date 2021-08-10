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Giriş Tarihi: 10.8.2021 11:24 Son Güncelleme: 10.8.2021 11:24

Giresun'da Altay Bayındır’a şok tepki! Formayı imzalamadan geri iade etti...

İHA
Giresun’da Altay Bayındır’a şok tepki! Formayı imzalamadan geri iade etti...

Fenerbahçeli Altay Bayındır, Giresunspor ile Giresun'da dün akşam oynanan hazırlık maçı sonrası tribünlerde şok yaşadı. Bir kadın taraftarın forma imzalatmak için çağırdığı Altay, diğer taraftarların tepki göstermesi üzerine formayı imzalamadan geri iade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4. hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Giresun temsilcisi, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonunda bir kadın taraftar formasını imzalatmak için Altay Bayındır'ı tribünlere çağırdı. Ancak o esnada Giresunspor taraftarları "Burası Giresun" diyerek sarı-lacivertli futbolcuya tepki göstermesi üzerine bir anlık duraksama yaşayan Bayındır, kadın taraftardan aldığı formayı imzalamadan geri iade etti. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Giresun'da Altay Bayındır’a şok tepki! Formayı imzalamadan geri iade etti...
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