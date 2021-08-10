Gönülçelen İstanbul’da

Yola çıkmadan önce “Siz istediniz, ben geliyorum” diyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ardından “Kartal gol gol gol” sözleriyle kendisine duyulan sevgiyi katladı
Beşiktaş sonunda Alex Teixeira'ya kavuştu. Günlerdir beklenen buluşma dün gerçekleşti. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun siyahbeyazlı takıma geliş yolculuğunda birçok farklı ismin katkısı oldu. Alex'in yakınarkadaşı Josef de Souza ilk günden itibaren oyuncu ile Beşiktaş arasında köprü oldu. Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Ramon Motta dışındaTürkiye'de Bursaspor veGöztepe formaları giyenTiti'nin de "Beşiktaş'a git" mesajları dikkat çekmişti.
SERGEN YALÇIN VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel olarak görüştüğü ve kadrosunda görmek istediğini ilettiği 10 numarayı en fazla etkileyen ise taraftarların yoğun ilgisi oldu. Sosyal medyada Alex'e "Cometo Beşiktaş (Beşiktaş'agel)" çağrısıyla 300 bintweet atılırken, Instagramfotoğraflarına da 100 bineyakın mesaj bırakıldı. Ailesi hatta kuzenleri bile Beşiktaş taraftarının radarındaydı. Bu büyük ilgiye kayıtsız kalmayan oyuncu, İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce paylaştığı videoda Türkçe "Siz istediniz,ben geliyorum" derken gönülleri fethetti. Ardından "Kartal gol golgol" mesajı geldi.
7 GÜNLÜK KARANTİNADA DURMAK YOK
Beşiktaş'ın gelecek sezon planlamasında özellikle Şampiyonlar Ligi için büyük etki edeceği düşünülen Alex'e 7 günlükkarantina sürecindedurmak yok. Teknik direktörSergen Yalçın veekibi, oyuncunun en kısazamanda takımakatılabilmesiiçin özel antrenmanprogramı hazırladı. Yıldız futbolcu o zamana kadar çalışmalarını bu programa uygun olarak sürdürecek.