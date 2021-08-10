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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Gönülçelen İstanbul’da

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gönülçelen İstanbul’da

Yola çıkmadan önce “Siz istediniz, ben geliyorum” diyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ardından “Kartal gol gol gol” sözleriyle kendisine duyulan sevgiyi katladı

Beşiktaş sonunda Alex Teixeira'ya kavuştu. Günlerdir beklenen buluşma dün gerçekleşti. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun siyahbeyazlı takıma geliş yolculuğunda birçok farklı ismin katkısı oldu. Alex'in yakın arkadaşı Josef de Souza ilk günden itibaren oyuncu ile Beşiktaş arasında köprü oldu. Siyah-beyazlıların eski futbolcularından Ramon Motta dışında Türkiye'de Bursaspor ve Göztepe formaları giyen Titi'nin de "Beşiktaş'a git" mesajları dikkat çekmişti.

SERGEN YALÇIN VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özel olarak görüştüğü ve kadrosunda görmek istediğini ilettiği 10 numarayı en fazla etkileyen ise taraftarların yoğun ilgisi oldu. Sosyal medyada Alex'e "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" çağrısıyla 300 bin tweet atılırken, Instagram fotoğraflarına da 100 bine yakın mesaj bırakıldı. Ailesi hatta kuzenleri bile Beşiktaş taraftarının radarındaydı. Bu büyük ilgiye kayıtsız kalmayan oyuncu, İstanbul'a doğru yola çıkmadan önce paylaştığı videoda Türkçe "Siz istediniz, ben geliyorum" derken gönülleri fethetti. Ardından "Kartal gol gol gol" mesajı geldi.

7 GÜNLÜK KARANTİNADA DURMAK YOK
Beşiktaş'ın gelecek sezon planlamasında özellikle Şampiyonlar Ligi için büyük etki edeceği düşünülen Alex'e 7 günlük karantina sürecinde durmak yok. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, oyuncunun en kısa zamanda takıma katılabilmesi için özel antrenman programı hazırladı. Yıldız futbolcu o zamana kadar çalışmalarını bu programa uygun olarak sürdürecek.

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Gönülçelen İstanbul’da
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