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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Kesenin ağzı açıldı yaş ortalaması azaldı

Kesenin ağzı açıldı yaş ortalaması azaldı

Sarı-kırmızılılar bonservis ödediği tüm isimlerde ‘gençlik aşısı’ planını uyguladı

Burak Elmas-Fatih Terim birlikteliğiyle transfer planlamaları da değişti. Kiralık hamleler durdu, yerini genellikle 25 yaş altı isimler aldı. Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a 20 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşmalarını 3-4 yıllık taksitler halinde uzun vadeye yaydı ve oyuncu maaşlarını düşük tutarak mali dengeyi sağladı. Gençlik operasyonunu hayata geçiren G.Saray'da 8 transferin yaş ortalaması 24.5. İdeal 11'de Muslera dışında 30 yaş üzerinde oyuncu yok. Falcao ve Feghouli'nin ayrılmasıyla Aslan daha da gençleşecek.

İsmail Çipe 1 adım önde
MUSLERA'NIN cezalı olduğu St. Johnstone rövanşı öncesinde kalede panik var. Okan Kocuk'u Giresun'a kiralayan G.Saray, diğer yedek kalecisi Fatih Öztürk'ün ismini ise UEFA listesine eklemedi. İskoçya'daki maça İsmail Çipe ve Berk Balaban dışında altyapıdan 16 yaşındaki Jankat Yılmaz da götürülecek. Kaleci antrenörü Fadıl Koşutan idmanlarda tecrübesiz kalecilerle özel olarak ilgilenirken, İsmail Çipe forma için bir adım önde.

Feghouli transferine Onyekuru engeli
FEGHOULI ile ilgilenen Olympiakos, hücum oyuncusu tercihini Onyekuru'dan yana kullandı. Nijeryalı kanat oyuncusuna 5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Yunan kulübünün Feghouli için bütçesi ise kalmadı. 3.850 milyon Euro garanti para kazanan Cezayirli oyuncunun Galatasaray'la 1 yıl sözleşmesi kaldı. Sarıkırmızılılar, kulüp bulamadığı takdirde tazminat ödeyerek Feghouli'yi gönderecek.

Eski Başkan Cengiz açıklama yapacak
G.SARAY Eski Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimiyle birlikte ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri ile alakalı sessizliğini bozacak. Cengiz, görev yaptığı Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Dilek Kutlu ve Ömer Cansever ile birlikte yarın saat 15.00'te Beykoz Acarkent'teki evinin bahçesinde basın açıklaması yapacak.

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Kesenin ağzı açıldı yaş ortalaması azaldı
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