Son dakika: Alexander Sörloth için Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama! “Geleceği…”

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve lige damga vuran bir performans sergileyen Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth, RB Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya'da beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen yıldız oyuncu için bu sezon en iddialı aday Fenerbahçe.
Gelecek sezona Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık döneminde toplam 7 maç oynadı. Bu maçların hiçbirinde kayıp yaşamayan Fenerbahçe, yeni sezon için en hazır takımlar arasında yer alıyor.
Yeni transferleriyle de kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kanarya, son olarak Güney Koreli genç savunmacı Min-Jae Kim'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirmişti.
Ancak Fenerbahçe'de transferinin yapılması en çok beklenen mevki, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da forvet mevkisi.
2020-2021 sezonunun başında Mame Thiam, Samatta, Cisse, Kemal Ademi ve Valencia gibi forvet oyuncularını kadrosuna katan Fenerbahçe, bu isimlerden beklenen katkıyı alamadı.
Yeni sezonda şampiyonluğun dışında bir sıralamayı başarı olarak görmeyecek Fenerbahçe, lige damga vurabilecek bir santrfor arıyor.
Golcü hedefi olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Fenerbahçe, Norveçli golcünün transferi için yoğun çalışmalar yürütüyor.
Ancak oyuncunun maliyetinin yüksek olması ve Türkiye'ye geri dönme konusunda kafasında soru işaretlerinin bulunması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu belirtiliyor.
Sezonun başlamasına oldukça kısa bir süre kala beklenen forvet transferini henüz yapamayan Fenerbahçe için taraftarı heyecanlandıran bir açıklama Leipzig tarafından geldi.
VEDA GİBİ AÇIKLAMA
Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Sörloth için hocasından Alman Bild gazetesine bir açıklama geldi. Teknik Direktör Jesse Marsch, Sörloth'un geleceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.
Jesse March'ın açıklamaları şöyle:
"Sörloth kampta iyi çalıştı. Sahadayken de çok iyi bir ruh haline sahip ama geleceği belli değil. Bizim şu anki odak noktamız Leipzig'de kesin olarak devam edecek oyuncular üzerinde."
Fenerbahçe, Sörltoh'u transfer etmek istiyor fakat Alman temsilcisi yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı lacivertliler bu transfer için son günlere kadar bekleyecek.