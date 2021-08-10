Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes…