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Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:47 Son Güncelleme: 10.8.2021 08:17

Son dakika: Benfica'dan Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes cevabı: 15 milyon Euro

MUSTAFA NACAR
Son dakika: Benfica’dan Fenerbahçe’ye Gedson Fernandes cevabı: 15 milyon Euro

Son dakika haberi... Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira’nın talebiyle geçen sezon Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Sarı-Lacivertlilerin kiralık teklifine soğuk bakan Benfica, 15 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes

Geçen sezon devre arasında G.Saray'a gelen Fernandes'i sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak isterken, Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı. Hücumda etkili bir orta saha hedefleyen Pereira da Gedson'u istedi.

Yönetici Selahattin Baki de Benfica ile temas kurarak, Gedson için kiralama teklifini götürdü. Ancak Portekiz ekibi 15 milyon Euro bonservis isteyince pazarlıklar donduruldu.

OZAN TUFAN'IN AKLI İNGİLTERE'DE

Bu arada Fenerbahçe yönetiminin satarak transfer bütçesini rahatlatmak istediği Ozan Tufan için İspanya ve Rusya'dan teklifler olduğu belirtildi.

Teknik direktör Pereira tarafından hazırlık maçlarında yedek bekletilen Ozan'ın ise Premier Lig'e gitmek istediği ve bu yüzden gelen tekliflere soğuk baktığı belirtildi.

Ozan'ın bu ısrarında, yakın arkadaşı Çağlar Söyüncü ile aynı ligde yer alma isteğinin etkili olduğu belirtildi.

OSAYI-SAMUEL'E GLASGOW KANCASI

Öte yandan Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında QPR'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel'in peşini bırakmıyorlar.

İskoçya ekiplerinden Glasgow, daha önce nabız yokladığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi girişimlere başladı.

İskoç basınının haberine göre Glasgow 2 milyon Euro bonservis bedeli önerirken, Sarı-Lacivertliler bu transfer için 5 milyon Euro talep etti.

BONSERVİSİNİ AL KOLASINAC

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'nın ısrarla istediği sol bek takviyesi için sona gelindi. Sarı-lacivetliler, Mesut Özil'in Arsenal'den eski takım arkadaşı Sead Kolasinac ile prensipte anlaşmaya vardı.

Ancak İngiliz kulübünün Boşnak futbolcu için 2 milyon Euro bonservis istemesi üzerine transfer gecikti. Fenerbahçe, Kolasinac'tan Arsenal ile ilgili bu pürüzü gidermesini ve bonservisini alarak gelmesini istedi.

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Son dakika: Benfica'dan Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes cevabı: 15 milyon Euro
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