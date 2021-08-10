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Giriş Tarihi: 10.8.2021 17:20 Son Güncelleme: 10.8.2021 17:42

Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen açıkladı! Josef de Souza detayı dikkat çekti...

Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira’yı resmen açıkladı! Josef de Souza detayı dikkat çekti...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Alex Teixeira transferini resmen açıkladı. Beşiktaş, yeni transferini paylaştığı videoyla duyurdu. Alex Teixeira'nın Beşiktaş'ta 10 numara giymesi bekleniyor. Videoda Josef de Souza ve FIFA 21 detayları dikkat çekti...

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yayınlanan videoda Josef de Souza ve FIFA 21 detayları dikkat çekti. Golcü oyuncu 7 gün karantinada kalacak ve daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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BEŞİKTAŞ'TAN TEIXEIRA AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.

10 NUMARAYI GİRMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta 10 numaralı formanın sahibi Oğuzhan Özyakup. Alex Teixeira'nın Oğuzhan'dan 10 numaralı formayı alması bekleniyor.

RACHİD GHEZZAL İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi. Cezayirli yıldız uçakta ailesiyle verdiği pozu paylaşarak, "Eve dönüyoruz" yazdı. Deneyimli futbolcu Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi.

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Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira'yı resmen açıkladı! Josef de Souza detayı dikkat çekti...
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