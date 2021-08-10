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Giriş Tarihi: 10.8.2021 07:41 Son Güncelleme: 10.8.2021 07:41

Süper Lig'de Transfer döneminin bitmesine ne kadar ve kaç gün kaldı? Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de Transfer döneminin bitmesine ne kadar ve kaç gün kaldı? Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu noktada, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. TFF tarafından yapılan açıklamada, 2021 yaz transfer sezonu bitiş tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı? İşte, Süper Lig transfer döneminin biteceği tarih

Süper Lig'de yeni sezon, bu hafta oynanacak olan maçlarla başlayacak. Takımlar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, özellikle taraftarlar tarafından yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor konusuna yönelik araştırmalar artış gösterdi. Taraftarların merak ettiği yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor sorusuna yönelik TFF'den açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 2021 transfer sezonu bitiş tarihi duyuruldu.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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Süper Lig'de Transfer döneminin bitmesine ne kadar ve kaç gün kaldı? Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?
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