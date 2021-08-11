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Giriş Tarihi: 11.8.2021 14:33

Ali Palabıyık Ljubljana-Santa Clara maçına atandı

AA
Ali Palabıyık Ljubljana-Santa Clara maçına atandı

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık, Olimpija Ljubljana ile Santa Clara takımları arasında yarın (12 Ağustos) oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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Ali Palabıyık Ljubljana-Santa Clara maçına atandı
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