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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:35 Son Güncelleme: 11.8.2021 11:40

Transfer açıklaması! "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum"

Transfer açıklaması! David Luiz’in Türkiye’ye transfer olacağını düşünüyorum

Transferde ismi Adana Demirspor'la anılan ve serbest oyuncu statüsünde yer alan Brezilyalı savunmacı için Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, transfer açıklamasında bulundu. Jesus, "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi.

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Lizbon ekibiyle adı anılan David Luiz ile ilgili transfer açıklamasında bulundu. Jesus "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum" dedi. David Luiz, şu an serbest oyuncu konumunda.

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Jorge Jesus, "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri için de. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Son olarak Arsenal forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor ile anılıyor.

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Transfer açıklaması! "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum"
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