Transfer açıklaması! "David Luiz'in Türkiye'ye transfer olacağını düşünüyorum"

Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan Jorge Jesus, "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri için de. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum." dedi.