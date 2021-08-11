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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:13

Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'a yeni sözleşme!

İHA
Yeni Malatyaspor’dan Mustafa Eskihellaç’a yeni sözleşme!

Yeni Malatyaspor’da 24 yaşındaki forvet Mustafa Eskihellaç’ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı. Mustafa Eskihellaç, sezon Süper Lig’de 25 maçta forma giymiş, 2 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maçta forma giymiş, 2 gol ve 3 asiste imza atmıştı. Genç futbolcunun ismi transfer sezonu boyunca birçok takımla anılmıştı.

Doğu Anadolu ekibi, Eskihellaç ile ilgili söylentilere son noktayı koydu. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Eskihellaç ile olan sözleşmenin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Mustafa Eskihellaç'a ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarı dolu maçlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'a yeni sözleşme!
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