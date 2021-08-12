Son dakika: Burak Yılmaz’ın takım arkadaşı Renato Sanches Liverpool yolcusu!

Son dakika... Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla devam etmesine rağmen İngiliz devi Liverpool sadece 1 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Ibrahima Konate'yi yaklaşık 40 milyon euro'ya kadrosuna katan Kırmızılar, ikinci imzayı ise Burak Yılmaz'ın Lille'den arkadaşı olan Renato Sanches'e attıracak.