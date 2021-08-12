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Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:02

Son dakika: Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Renato Sanches Liverpool yolcusu!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Burak Yılmaz’ın takım arkadaşı Renato Sanches Liverpool yolcusu!

Son dakika... Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Lille'in başarısında önemli pay sahibi olan Renato Sanches için kıyasıya bir yarış var. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın ardından Lille'de dikkat çeken bir başka performans da Sanches'indi. Portekizli orta saha için Barcelona'nın ardından Liverpool devreye girdi. Premier Lig devinin 47 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Son dakika... Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla devam etmesine rağmen İngiliz devi Liverpool sadece 1 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Ibrahima Konate'yi yaklaşık 40 milyon euro'ya kadrosuna katan Kırmızılar, ikinci imzayı ise Burak Yılmaz'ın Lille'den arkadaşı olan Renato Sanches'e attıracak.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Portekizli yıldıza Barcelona talip oldu ancak ekonomik zorluklar içinde olan ve Messi'yi PSG'ye kaptıran Barça'nın Sanches'i alması da oldukça zor görünüyor.

LİVERPOOL, BARCELONA'NIN ÖNÜNE GEÇTİ...

Jurgen Klopp'un isteği doğrultusunda 23 yaşındaki futbolcu için devreye giren Liverpool, transferde bir adım öne geçti.

35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan Bayern Münih'e giden ancak beklentileri veremediği için Premier Lig ekibi Swansea'ye kiralanan Sanches, kariyerinde yeniden yükselişe geçti.

Bayern'den Lille'e 20 milyon euro'ya giden Portekizli, geçen sezon PSG'yi geride bırakarak tarihi bir şampiyonluk yaşayan Lille'in dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Şimdiye kadar sadece Konate'yi alan Liverpool'da deneyimli teknik adam Klopp, 31 Ağustos'ta transfer döneminin kapanacağını hatırlatarak, birkaç oyuncuyla daha anlaşabileceklerini söyledi.

Bu isimlerden birinin ise Sanches olması bekleniyor.

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Son dakika: Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Renato Sanches Liverpool yolcusu!
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