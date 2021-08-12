Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
Giriş Tarihi: 12.8.2021 15:58 Son Güncelleme: 12.8.2021 15:59

Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Geçen sezon forvet sıkıntısı nedeniyle şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor. Garanti bir golcü arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, yönetimden nokta atışı bir santrafor istedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlünde ise Alexander Sörloth var. Ozan Tufan ve Luiz Gustavo için sürpriz bir bilgi geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonluğa uzanacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, 9 numara için adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth en ciddi aday. Son dakika bilgisine göre Vitor Pereira, yönetimden bir orta saha daha istedi.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

SON DAKİKA: BAŞKAN ALİ KOÇ'UN İLK HEDEFİ SÖRLOTH! BONSERVİS...

Leipzig, Sörloth'u kiralamaya sıcak bakmıyor. Bundesliga ekibi sadece bonservisle satmaya sıcak bakıyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Fenerbahçe gelir gider dengesindeki durumu ayarlayabilmek için çaba harcıyor. Buna göre Frey, Ademi gibi oyuncuların satışı gerçekleşti.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Önümüzdeki süreçte Tanzanlyalı forvet Samatta'nın satılması gündemde. Fenerbahçe Samatta'dan 4-5 milyon Euro bandında bir gelir bekliyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

A Spor canlı yayınına katılan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Sörloth'ın kız arkadaşının Fenerbahçe çağrısına 'Hayır' yanıtını vermesini değerlendirirken şu sözleri kullandı.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

'Sörloth'un kız arkadaşı 'No' demiş, babası Türkiye'ye gelmeyeceğiz demiş. Bunlar transfere engel değil. Görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'nin sunduğu teklif ve planlama beğenilirse Sörloth Fenerbahçe forması giyer.'

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

SON DAKİKA: İŞTE VİTOR PEREİRA'NIN OZAN TUFAN VE LUİZ GUSTAVO KARARI!

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçlarının ilk 11'lerinde Ozan Tufan'a forma şansı vermedi.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Ozan Tufan'a Rusya'dan ve Almanya'dan tekliflerin olduğu fakat milli oyuncunun İngiltere'de forma giymek istediği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı ilk 11'de düşünmüyor. Yönetim Ozan Tufan'ı iyi bir teklif gelirse satabilir.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Aynı şekilde Luis Gustavo da teklif gelirse takımdan ayrılabilir. Luiz Gustavo'nun yüksek maaşı nedeniyle yönetim teklif gelirse değerlendirecek.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

PEREİRA BİR ORTA SAHA DAHA İSTEDİ!

Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, bir orta saha oyuncusu daha istedi.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Pereira, oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim istedi. Fenerbahçe yönetimi forvet ve kanat transferiyle birlikte orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Fenerbahçe'de Caulker, Lemos ve Zanka ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Galatasaray'ın Nelsson transferinden sonra FC Kopenhag'ın Zanka'yı yeniden renklerine bağlaması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe’de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...

Fenerbahçe için Moussa Dembele ismi de gündeme geldi. Lyon forması giyen Dembele'nin transferi zor gözüküyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'de o yıldızlar gözden çıkarıldı! Sörloth geliyor onlar veda ediyor...
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