Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonluğa uzanacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, 9 numara için adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth en ciddi aday. Son dakika bilgisine göre Vitor Pereira, yönetimden bir orta saha daha istedi.
Leipzig, Sörloth'u kiralamaya sıcak bakmıyor. Bundesliga ekibi sadece bonservisle satmaya sıcak bakıyor.
Fenerbahçe gelir gider dengesindeki durumu ayarlayabilmek için çaba harcıyor. Buna göre Frey, Ademi gibi oyuncuların satışı gerçekleşti.
Önümüzdeki süreçte Tanzanlyalı forvet Samatta'nın satılması gündemde. Fenerbahçe Samatta'dan 4-5 milyon Euro bandında bir gelir bekliyor.
A Spor canlı yayınına katılan Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Sörloth'ın kız arkadaşının Fenerbahçe çağrısına 'Hayır' yanıtını vermesini değerlendirirken şu sözleri kullandı.
'Sörloth'un kız arkadaşı 'No' demiş, babası Türkiye'ye gelmeyeceğiz demiş. Bunlar transfere engel değil. Görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'nin sunduğu teklif ve planlama beğenilirse Sörloth Fenerbahçe forması giyer.'
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçlarının ilk 11'lerinde Ozan Tufan'a forma şansı vermedi.
Ozan Tufan'a Rusya'dan ve Almanya'dan tekliflerin olduğu fakat milli oyuncunun İngiltere'de forma giymek istediği gelen bilgiler arasında.
Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı ilk 11'de düşünmüyor. Yönetim Ozan Tufan'ı iyi bir teklif gelirse satabilir.
Aynı şekilde Luis Gustavo da teklif gelirse takımdan ayrılabilir. Luiz Gustavo'nun yüksek maaşı nedeniyle yönetim teklif gelirse değerlendirecek.
PEREİRA BİR ORTA SAHA DAHA İSTEDİ!
Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, bir orta saha oyuncusu daha istedi.
Pereira, oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim istedi. Fenerbahçe yönetimi forvet ve kanat transferiyle birlikte orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'ın Nelsson transferinden sonra FC Kopenhag'ın Zanka'yı yeniden renklerine bağlaması bekleniyor.
Fenerbahçe için Moussa Dembele ismi de gündeme geldi. Lyon forması giyen Dembele'nin transferi zor gözüküyor.