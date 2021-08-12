Geçen sezon forvet sıkıntısı nedeniyle şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor. Garanti bir golcü arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, yönetimden nokta atışı bir santrafor istedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlünde ise Alexander Sörloth var. Ozan Tufan ve Luiz Gustavo için sürpriz bir bilgi geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şampiyonluğa uzanacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, 9 numara için adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Sörloth en ciddi aday. Son dakika bilgisine göre Vitor Pereira, yönetimden bir orta saha daha istedi.