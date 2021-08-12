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Giriş Tarihi: 12.8.2021 12:04 Son Güncelleme: 12.8.2021 12:14

Son dakika: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek...

Son dakika: Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek...

Son dakika... Süper Lig'de ilk hafta maçları bu hafta oynanacak. Son şampiyon Beşiktaş, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Sezon sonu değişen kuralla hakemliğe devam eden Fırat Aydınus da maç alan hakemler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Değişen kuralla birlikte hakemliğini devam ettiren Fırat Aydınus, Sivasspor ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi yönetecek. Süper Lig'de ilk maç son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor sınavını Ali Şansalan yönetirken Galatasaray'ın Giresunspor ile oynayacağı hafta içi maçını da Erkan Özdamar yönetecek.

SON DAKİKA: TFF İLK HAFTA HAKEMLERİNİ AÇIKLADI!

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR: ZORBAY KÜÇÜK
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK: CÜNEYT ÇAKIR
ALTAY - KAYSERİSPOR: SUAT ARSLANBOĞA
HATAYSPOR - KASIMPAŞA: ARDA KARDEŞLER

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR: YAŞAR KEMAL UĞURLU
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE: ALİ ŞANSALAN
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR: ATİLLA KARAOĞLAN
SİVASSPOR - KONYASPOR: FIRAT AYDINUS
GİRESUNSPOR - GALATASARAY: ERKAN ÖZDAMAR

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Son dakika: Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek...
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