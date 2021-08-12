Son dakika: Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek...

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Değişen kuralla birlikte hakemliğini devam ettiren Fırat Aydınus, Sivasspor ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi yönetecek. Süper Lig'de ilk maç son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor sınavını Ali Şansalan yönetirken Galatasaray'ın Giresunspor ile oynayacağı hafta içi maçını da Erkan Özdamar yönetecek.
SON DAKİKA: TFF İLK HAFTA HAKEMLERİNİ AÇIKLADI!
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR: ZORBAY KÜÇÜK
FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK: CÜNEYT ÇAKIR
ALTAY - KAYSERİSPOR: SUAT ARSLANBOĞA
HATAYSPOR - KASIMPAŞA: ARDA KARDEŞLER
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR: YAŞAR KEMAL UĞURLU
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE: ALİ ŞANSALAN
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR: ATİLLA KARAOĞLAN
SİVASSPOR - KONYASPOR: FIRAT AYDINUS
GİRESUNSPOR - GALATASARAY: ERKAN ÖZDAMAR