Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe, 9 numara için arayışlarını sürdürüyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'u özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok istiyor. Güney Koreli golcü için de girişimler var.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ İÇİN SÜRPRİZ İDDİA! SÖRLOTH...
Fenerbahçe'de Sörloth transferinin çözüme kavuşması beklenirken Fransa'dan sürpriz bir haber geldi. Leipzig'in Sörloth'u kiralık olarak bırakmaması nedeniyle oyuncunun bonservisle transferi gündemde.
SÖRLOTH İÇİN SAMATTA BEKLENİYOR!
Sörloth için yapılacak bonservis teklifi için oyuncu satışı bekleniyor. Samatta için Belçika'dan gelen teklifler değerlendirilecek.
Fenerbahçe gerekirse oyuncunun maaaşını ödeyecek fakat bonservis bedelini yüksek tutacak.
SON DAKİKA: FRANSIZ GOLCÜ DEMBELE İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK!
Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.
Yönetim, geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olympique Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Moussa Dembele için şartları zorlama kararı aldı.
YENİ TRANSFER CAULKER DE SATIŞ LİSTESİNDE!
TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak.
Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisle satan Kanarya, Caulker'ı da gönderecek.
Kariyerine PSG altyapısında başlayan Moussa Dembele, genç yaştan İngiltere'ye transfer oldu. Fulham formasıyla dikkatleri üstüne çeken Fransız golcü daha sonra Celtic'a transfer oldu.
Celtic'te yakaladığı başarılı grafiğin ardından Fransız ekibi Lyon'un dikkatini çeken Dembele, 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a imza attı.
Moussa Dembele, geçen sezon Ligue 1'de 16, La Liga'da 5 maça çıktı.