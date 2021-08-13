Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth'tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...
Giriş Tarihi: 13.8.2021 12:58 Son Güncelleme: 13.8.2021 13:06

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth'tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bir numaralı gündem maddesi forvet transferi! Sezonu Adana'da açacak Fenerbahçe'de Pelkas için de transfer iddiaları var. Leipzig'ten ayrılması beklenen Sörloth'un yanı sıra Fransa ve Çin'den sürpriz transfer haberleri geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe, 9 numara için arayışlarını sürdürüyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'u özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok istiyor. Güney Koreli golcü için de girişimler var.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ İÇİN SÜRPRİZ İDDİA! SÖRLOTH...

Fenerbahçe'de Sörloth transferinin çözüme kavuşması beklenirken Fransa'dan sürpriz bir haber geldi. Leipzig'in Sörloth'u kiralık olarak bırakmaması nedeniyle oyuncunun bonservisle transferi gündemde.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

SÖRLOTH İÇİN SAMATTA BEKLENİYOR!

Sörloth için yapılacak bonservis teklifi için oyuncu satışı bekleniyor. Samatta için Belçika'dan gelen teklifler değerlendirilecek.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Fenerbahçe gerekirse oyuncunun maaaşını ödeyecek fakat bonservis bedelini yüksek tutacak.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

SON DAKİKA: FRANSIZ GOLCÜ DEMBELE İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK!

Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Yönetim, geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olympique Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Moussa Dembele için şartları zorlama kararı aldı.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

YENİ TRANSFER CAULKER DE SATIŞ LİSTESİNDE!

TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisle satan Kanarya, Caulker'ı da gönderecek.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Moussa Dembele, genç yaştan İngiltere'ye transfer oldu. Fulham formasıyla dikkatleri üstüne çeken Fransız golcü daha sonra Celtic'a transfer oldu.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Celtic'te yakaladığı başarılı grafiğin ardından Fransız ekibi Lyon'un dikkatini çeken Dembele, 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'a imza attı.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Daha sonra kiralık olarak Atletico Madrid'te forma giyen Moussa Dembele, Lyon'a geri döndü.

Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Moussa Dembele, geçen sezon Ligue 1'de 16, La Liga'da 5 maça çıktı.

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Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth'tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...
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