Son dakika: Fenerbahçe için Sörloth’tan sonra sürpriz iddia! Samatta giderse Fransız yıldız...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bir numaralı gündem maddesi forvet transferi! Sezonu Adana'da açacak Fenerbahçe'de Pelkas için de transfer iddiaları var. Leipzig'ten ayrılması beklenen Sörloth'un yanı sıra Fransa ve Çin'den sürpriz transfer haberleri geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe, 9 numara için arayışlarını sürdürüyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'u özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çok istiyor. Güney Koreli golcü için de girişimler var.